وزير الأوقاف يتابع تجهيز لحوم الأضاحي بمجزر البساتين

تفقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، صباح اليوم الجمعة، مجزر البساتين بالقاهرة للوقوف على عملية تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف بمراحلها المختلفة (التشفية والتقطيع والتعبئة والتبريد والتجميد والنقل) استعدادًا لانطلاق عملية التوزيع عقب صلاة الجمعة اليوم من ديوان عام وزارة الأوقاف.



وأعرب وزير الأوقاف عن شكره لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف ، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى الوطني الاحترافي المتميز .



وأكد وزير الأوقاف أن هذا التناغم بين عدد كبير من مؤسسات الدولة أسهم في جمع أموال الصكوك وكثير من أهل الفضل الداعمين للمشروع ، كل ذلك قد أسهم في تعظيم قيمة المشروع ، فكل جزء من الأضحية يتم الانتفاع به وتحويله إلى قيمة مضافة وتحويل هذه القيمة إلى لحوم لصالح الأسر الأولى بالرعاية.