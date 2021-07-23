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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. التونسي محمد حامد يتأهل لدور الـ64 في منافسات القوس والسهم

صدى البلد

انتهت أحداث المرحلة التمهيدية من منافسات رجال القوس والسهم، والتي تأتي ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

وقد أسفرت هذه المرحلة على صعود اللاعب التونسي محمد حامد إلى دور ال 64 في منافسات الرجال، وذلك بعد  إحتلاله المركز ال 62 من أصل 64 لاعباً شاركوا في هذه المرحلة، محققاً 631 نقطة كأفضل رقم شخصي له.

وسيلتقي محمد حامد في دور ال 64 بنظيره الكوري جينهيك أوه، والذي حل في المركز الثالث في المرحلة التمهيدية محققاً 681 نقطة.

ومن المقرر أن تكون هذه المواجهة يوم الخميس المقبل الموافق 29 يوليو الجاري، في 3:48 دقيقة فجراً.

الجدير بالذكر أن هذه المرحلة التمهيدية من منافسات الرجال كان يتواجد بها لاعباً عربياً آخر هو، المصري يوسف طلبة والذي حل في المركز ال 56 محققاً 645 نقطة.

وسيلتقي يوسف في دور ال 64 بنظيره الكازاخستاني دينيس جانكين، والذي حل في المركز التاسع محققاً 669 نقطة.

ومن المقرر أن تكون هذه المواجهة يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 يوليو الجاري، في الثانية والنصف صباحاً.

اولمبياد طوكيو محمد حامد لقوس والسهم

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