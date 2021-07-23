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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

شاه شاكر: مبادرة حياة كريمة تعزز قيمة المواطن المصرى

شاه شاكر رئيس شركة
شاه شاكر رئيس شركة شاه القابضة للسياحة والتطوير العقاري

قالت سيدة الأعمال شاه شاكر، رئيس شركة شاه القابضة للسياحة والتطوير العقاري، إن مصر الآن تشهد عصر النهضة الحقيقي الذى طالما حلمنا به في ظل عهد  الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح حقيقة ملموسة كل يوم نشهد إنجازاتها في كافة المجالات. 

 

وأشارت شاه شاكر إلى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى كونها من أهم المشروعات التى خاضتها مصر ، لأنها لاتعمل على النهوض بفرد أو فئة معينة انما تنهض بقرى مصر بالكامل والمناطق الأكثر احتياجا بالحضر ، وهذا ما حدث طوال الفترة السابقة منذ انطلاق المبادرة في يناير الماضى، حيث مدت يد العون لأكثر من قرية مصرية ومازال التطوير والدعم مستمرين خاصة بعد توثيق الرئيس لمشروع حياة كريمة . 

 

 

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331 مشروعا بتكلفة 11 مليار و700 مليون جنيه.. تفاصيل حياة كريمة بسوهاج

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شاه شاكر عن مبادرة التمويل العقاري: لم تحدث في التاريخ.. وستنشط السوق العقاري

 

وأضافت شاه شاكر أن الرئيس السيسي يرى دائما أن المواطن المصرى هو من وقف داعما للاصلاح الاقتصادي و من هنا جاء دور مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية للتصدى للفقر وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

 

 

يذكر أن " شاه شاكر حامد " واحدة من أهم سيدات الأعمال اللائى اقتحمن مجال السياحة وحققن شهرة واسعة به، وهي رئيسة الشركة القابضة  Shah Holding للسياحة والاستثمار العقاري والسياحة و الاستيراد والتصدير. 

 

 

 

شاه شاكر التطوير العقارى الريف المصري حياة كريمة الرئيس السيسي

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