شاه شاكر: مبادرة حياة كريمة تعزز قيمة المواطن المصرى

قالت سيدة الأعمال شاه شاكر، رئيس شركة شاه القابضة للسياحة والتطوير العقاري، إن مصر الآن تشهد عصر النهضة الحقيقي الذى طالما حلمنا به في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح حقيقة ملموسة كل يوم نشهد إنجازاتها في كافة المجالات.

وأشارت شاه شاكر إلى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى كونها من أهم المشروعات التى خاضتها مصر ، لأنها لاتعمل على النهوض بفرد أو فئة معينة انما تنهض بقرى مصر بالكامل والمناطق الأكثر احتياجا بالحضر ، وهذا ما حدث طوال الفترة السابقة منذ انطلاق المبادرة في يناير الماضى، حيث مدت يد العون لأكثر من قرية مصرية ومازال التطوير والدعم مستمرين خاصة بعد توثيق الرئيس لمشروع حياة كريمة .

وأضافت شاه شاكر أن الرئيس السيسي يرى دائما أن المواطن المصرى هو من وقف داعما للاصلاح الاقتصادي و من هنا جاء دور مبادرة حياة كريمة أحد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية للتصدى للفقر وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الانسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

يذكر أن " شاه شاكر حامد " واحدة من أهم سيدات الأعمال اللائى اقتحمن مجال السياحة وحققن شهرة واسعة به، وهي رئيسة الشركة القابضة Shah Holding للسياحة والاستثمار العقاري والسياحة و الاستيراد والتصدير.