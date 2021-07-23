عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

331 مشروعا بتكلفة 11 مليار و700 مليون جنيه.. تفاصيل حياة كريمة بسوهاج

الأعمال الإنشائية
الأعمال الإنشائية داخل محافظة سوهاج

شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، تجديدات وتطورات عديدة منذ بدأ المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ حيث دخل التطور جميع القطاعات بالمحافظة "الري - التعليم - الصحة - مياه الشرب والصرف الصحي - الشباب والرياضة- الطرق والكباري - الإسكان - الكهرباء والطاقة".

وفي الذكرى التاسعة والستون لثورة ٢٣ يوليو، واحتفالاً بذكرى هذا اليوم، يرصد لكم موقع صدى البلد، خريطة المشاريع القائم تنفيذها بمحافظة سوهاج، لنوضح ما شهدته محافظات الجمهورية عامة ومحافظات الصعيد خاصة من تطوير وتقدم نحو الأفضل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي السطور التالية سنعرض لكم التطورات والإنشاءات الجاري العمل عليها بمحافظة سوهاج بمختلف القطاعات والتي بلغت ٣٣١ مشروع بتكلفة 11 مليار و700 مليون جنيه.

محافظ سوهاج يُهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة

قطاع الري:
جار العمل على تنفيذ ٣٧ مشروع بتكلفة ١.٠٨١ مليار جنيهًا؛ لتأهيل وتبطين التُرع ومقاويمة الحشائش واحلال وتجديد كباري وشبكات الصرف.

قطاع التعليم:
يتم العمل على تنفيذ إنشاء ٨٠ مدرسة، بمختلف قرى ومراكز محافظة سوهاج بتكلفة ٣٩١ مليون جنيه، لتطوير وتسهيل العملية التعليمية على أبناء القرى والنجوع.

قطاع الصحة:
شهد المنظومة الصحية في فترة فيروس كورونا المُستجد العديد من التحديات والمواجهات الصعبة من بينها شكاوى المواطنين من قلة عدد المستشفيات بمحافظة سوهاج وعدم وجود وحدات صحية ببعض القرى كبيرة المساحة وعديدة السكان، ليتم العمل الآن على إنشاء ٧ مستشفيات بتكلفة مليار و٦٦٢ ألف جنيهًا بالإقليم.

قطاع مياه الشرب والصرف الصحي:
جاري العمل على إنشاء ١١ مشروع مياه بتكلفة مليار و٣٧٥ ألف جنيهًا، كما أنه جاري إنشاء ٣٩ مشروع صرف صحي بتكلفة ٢ مليار و٧٥٩ ألف جنيه.

قطاع الكهرباء والطاقة:
جار العمل بـ٤٢ مشروع إنارة طرق وتركيب أعمدة إنارة بتكلفة ٥٤ مليون جنيه.

قطاع الإسكان:
جار إنشاء ٢٢ مشروع "استكمال مراكز شباب - رفع كفاءة وحدات صحية - استكمال إنشاء مباني إدارية"، وذلك بتكلفة ٥٣ مليون جنيه.

قطاع الطرق والكباري:
جاري رصف طرق بطول ٦٢ كم بتكلفة ١١٥ مليون جنيهًا، وإنشاء ٢ كوبري بتكلفة ٥٥٧.٨ مليون جنيه، كما أنه جاري توسعة وإزدواج بعض الطرق بتكلفة ١.٠٣ مليار جنيه.

قطاع الشباب والرياضة:
جاري العمل على إنشاء ١١ مشروع بأنحاء محافظة سوهاج بتكلفة ٢٨ مليون جنيه.

أما عن المجتمعات العمرانية ومبادرة الرئيس السيسي لتطوير عواصم المدن فشملت الآتي: جار العمل على إنشاء ٢٠ عمارة سكنية بإجمالي ١٢٧٢ وحدة سكنية - العمل على إنشاء ٢٥ مشروع بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة ٢.٠٦ مليار جنيهًا - كما أنه جاري العمل على إنشاء ١٩ مشروع بمدينة أخميم الجديدة بتكلفة بلغت ٤٧٧ مليون و٨٩ ألف جنيه.

IMG-20210711-WA0077
IMG-20210711-WA0077
IMG-20210708-WA0100
IMG-20210708-WA0100
IMG-20210708-WA0101
IMG-20210708-WA0101
IMG-20210710-WA0058
IMG-20210710-WA0058
سوهاج قطاع حياة كريمة إنشاء مياة الشرب

موضوعات متعلقة

إصابة 5 أشخاص.. مفرقعات العيد تُشعل مُشاجرة بالخرطوش في سوهاج

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

رئيس نظافة القاهرة: استبدال أدوات الكنس القديمة بآلات شفط.. فيديو وصور

ذكرى ثورة يوليو| من الزعيم عبد الناصر للرئيس السيسي مصر تنتفض لبناء الجمهورية الجديدة

ضبط 37.5 طن لحوم ودواجن فاسدة قبل ترويجها بالأسواق

يميل إلى مغادرة ليفربول.. "ميرور" تفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

متجوزين عن حب.. تفاصيل مثيرة في مقتل طبيبة على يد زوجها بالمنصورة

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

أسعار البنزين الجديدة .. زيادة 25 قرشا لكل لتر وتثبيت المازوت

بـ اللائحة الجديدة.. شوبير يحسم الجدل عن بطل الدوري 20 -21

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

القانون يلزم ملاك العقارات بإيقاف أعمال الهدم المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

دعاء لزوال الهم والحزن يوم الجمعة.. وارد عن النبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

فيديوجراف.. البكيني ومعز مسعود.. أسما شريف منير في مأزق

فيديو جراف.. حديقة الحيوان فسحة "على قد الإيد"

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ