331 مشروعا بتكلفة 11 مليار و700 مليون جنيه.. تفاصيل حياة كريمة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، تجديدات وتطورات عديدة منذ بدأ المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ حيث دخل التطور جميع القطاعات بالمحافظة "الري - التعليم - الصحة - مياه الشرب والصرف الصحي - الشباب والرياضة- الطرق والكباري - الإسكان - الكهرباء والطاقة".

وفي الذكرى التاسعة والستون لثورة ٢٣ يوليو، واحتفالاً بذكرى هذا اليوم، يرصد لكم موقع صدى البلد، خريطة المشاريع القائم تنفيذها بمحافظة سوهاج، لنوضح ما شهدته محافظات الجمهورية عامة ومحافظات الصعيد خاصة من تطوير وتقدم نحو الأفضل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي السطور التالية سنعرض لكم التطورات والإنشاءات الجاري العمل عليها بمحافظة سوهاج بمختلف القطاعات والتي بلغت ٣٣١ مشروع بتكلفة 11 مليار و700 مليون جنيه.

قطاع الري:

جار العمل على تنفيذ ٣٧ مشروع بتكلفة ١.٠٨١ مليار جنيهًا؛ لتأهيل وتبطين التُرع ومقاويمة الحشائش واحلال وتجديد كباري وشبكات الصرف.

قطاع التعليم:

يتم العمل على تنفيذ إنشاء ٨٠ مدرسة، بمختلف قرى ومراكز محافظة سوهاج بتكلفة ٣٩١ مليون جنيه، لتطوير وتسهيل العملية التعليمية على أبناء القرى والنجوع.

قطاع الصحة:

شهد المنظومة الصحية في فترة فيروس كورونا المُستجد العديد من التحديات والمواجهات الصعبة من بينها شكاوى المواطنين من قلة عدد المستشفيات بمحافظة سوهاج وعدم وجود وحدات صحية ببعض القرى كبيرة المساحة وعديدة السكان، ليتم العمل الآن على إنشاء ٧ مستشفيات بتكلفة مليار و٦٦٢ ألف جنيهًا بالإقليم.

قطاع مياه الشرب والصرف الصحي:

جاري العمل على إنشاء ١١ مشروع مياه بتكلفة مليار و٣٧٥ ألف جنيهًا، كما أنه جاري إنشاء ٣٩ مشروع صرف صحي بتكلفة ٢ مليار و٧٥٩ ألف جنيه.

قطاع الكهرباء والطاقة:

جار العمل بـ٤٢ مشروع إنارة طرق وتركيب أعمدة إنارة بتكلفة ٥٤ مليون جنيه.

قطاع الإسكان:

جار إنشاء ٢٢ مشروع "استكمال مراكز شباب - رفع كفاءة وحدات صحية - استكمال إنشاء مباني إدارية"، وذلك بتكلفة ٥٣ مليون جنيه.

قطاع الطرق والكباري:

جاري رصف طرق بطول ٦٢ كم بتكلفة ١١٥ مليون جنيهًا، وإنشاء ٢ كوبري بتكلفة ٥٥٧.٨ مليون جنيه، كما أنه جاري توسعة وإزدواج بعض الطرق بتكلفة ١.٠٣ مليار جنيه.

قطاع الشباب والرياضة:

جاري العمل على إنشاء ١١ مشروع بأنحاء محافظة سوهاج بتكلفة ٢٨ مليون جنيه.

أما عن المجتمعات العمرانية ومبادرة الرئيس السيسي لتطوير عواصم المدن فشملت الآتي: جار العمل على إنشاء ٢٠ عمارة سكنية بإجمالي ١٢٧٢ وحدة سكنية - العمل على إنشاء ٢٥ مشروع بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة ٢.٠٦ مليار جنيهًا - كما أنه جاري العمل على إنشاء ١٩ مشروع بمدينة أخميم الجديدة بتكلفة بلغت ٤٧٧ مليون و٨٩ ألف جنيه.

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