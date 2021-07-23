عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثبات أسعار اسعار المواصلات بمطروح

محافظ مطروح: لا زيادة في أسعار المواصلات

صدى البلد

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، علي انتظام سير العمل داخل جميع المواقف داخل مدن محافظة مطروح  واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

صحة مطروح تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عيد الأضحى

نزيف الأسفلت.. مصرع شخص وإصابة 10 أشخاص في حادث بطريق الإسكندرية - مطروح

كما أكد محافظ مطروح أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين،و إدارة المواقف  وإدارة المرور،  مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة او تجاوزات لرفع قيمة تعريفة الركوب ومنع استغلال المواطنين.

 

وناشد محافظ مطروح، المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( ٠٤٦٤٩٣٣١٠٥) بغرفة عمليات المحافظة والتى تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.


جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر  2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين أوكتين 80 بـ 675 قرشا /لتر ، بنزين أوكتين 92 بـ 800 قرشًا/ لتر، بنزين أوكتين 95 بـ 900 قرشًا/لتر ، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين.

مطروح محافظة مطروح النقل الجماعي تعريفة الركوب أسعار السولار

ترشيحاتنا

الرئيس السيسى: بحلم باللى هيتم فى "حياة كريمة" يرضينا ويرضى ربنا

المجند أيمن: كفاية اني كنت ماشي جنب الرئيس السيسي واتكلمت معاه|فيديو

ريال مدريد يراقب .. مبابي يرد على مفاوضات باريس سان جيرمان بقرار حاسم

رسالة مهمة من القومي للبحوث قبل اتجاه عطارد عند أقرب مسافة من الشمس

السيسي: المحافظ هو رئيس جمهورية محافظته

ما شرع الله فريضة إلا ومن النافلة مثلها.. لماذا؟.. لسببين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

موعد خروجها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يزف بشرى عن حالتها الصحية

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لفتاة مكبلة بسلاسل حديدية من قدميها داخل منزل

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

بـ اللائحة الجديدة.. شوبير يحسم الجدل عن بطل الدوري 20 -21

متجوزين عن حب.. تفاصيل مثيرة في مقتل طبيبة على يد زوجها بالمنصورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. الجيش الصيني يدمر السدود لمواجهة الفيضانات العاصفة

قصتا حب مزقهما الشيطان.. تفاصيل واقعتي قـتل المحاسب والطبيبة

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ