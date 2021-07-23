محافظ مطروح: لا زيادة في أسعار المواصلات

ثبات أسعار اسعار المواصلات بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، علي انتظام سير العمل داخل جميع المواقف داخل مدن محافظة مطروح واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

كما أكد محافظ مطروح أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين،و إدارة المواقف وإدارة المرور، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة او تجاوزات لرفع قيمة تعريفة الركوب ومنع استغلال المواطنين.

وناشد محافظ مطروح، المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( ٠٤٦٤٩٣٣١٠٥) بغرفة عمليات المحافظة والتى تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.



جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين أوكتين 80 بـ 675 قرشا /لتر ، بنزين أوكتين 92 بـ 800 قرشًا/ لتر، بنزين أوكتين 95 بـ 900 قرشًا/لتر ، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين.