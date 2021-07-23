بعد اكتشاف مرض ياسمين عبد العزيز.. كل ماتريد معرفته عن تشنج القولون

كشف أحد الأطباء حقيقة حالة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أن تشنج القولون هو السبب الرئيسي في معاناتها الصحية التى تعرضت لها مؤخرا بعد خضوعها لجراحة فى الجهاز التناسلي لإزالة التكيسات الموجودة به.

وأوضح الطبيب أن الفنانة ياسمين عبد العزيز لم تعان من التسمم كما قال البعض فهى لم تقوم بعمل منظار، وما حدث هو حالة نادرة من تشنج القولون ولايستطيع الجراح التنبؤ بها.



قال الدكتور سعيد شلبي، أستاذ أمراض الباطنة بالمركز القومي للبحوث ، أن تشنج القولون

يحدث بسبب موجات مفاجئة تحدث كرد فعل لوجود ألم فى أحد المناطق الأخرى القريبة من منطقة البطن وفى حالة ياسمين عبد العزيز فهو نتيجة لألم المبايض والمشكلات الصحية التى تعرضت لها مؤخرا.



وأضاف “ سعيد” فى تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن هناك أسباب اخرى وراء المعاناة من تشنج القولون مثل المعاناة من مشكلة فى المعدة كالقرحة والجرثومة أو الميكروب الحلزونى، كما أن بعض الأدوية لها تأثير مسبب لـ تشنج القولون خاصة إذا حقنت مادة تسبب انقباض الأمعاء فى المحلول الذي يعطى للمريض.



أشار " سعيد" إلى أن الحالة النفسية لها دور كبير فيما يعانيه المريض من تشنج القولون فهى سبب فى حدوث تشنج القولون أو زيادة حدتها حال وجودها وهو أمر مرجح جدا فى حالة الفنانة حيث من الطبيعي أن أى شخص مقدم على إجراء عملية جراحية أن يكون لديه بعض المخاوف والتوتر من نتائج العملية.



وأكد “ سعيد ” أنه لاخوف من تشنج القولون ما تم علاجه بشكل صحيح ، موضحا أن تشنج القولون الشديد والنادر لايتطور للسرطان وليس له علاقة به نهائيا، وحتى الآن لم يتمكن الأطباء من اكتشاف أسباب الإصابة بسرطان القولون .



ونوه إلى أن علاج تشنج القولون يتم من خلال الأدوية وليس الجراحة ويعتمد العلاج بشكل أساسي على مضادات التقلصات وهى انسب الأدوية التى تستطيع علاج تشنج القولون كما يمكن أن يصف الطبيب بعض المسكنات التى تمكن المريض من الشعور بالراحة واجتياز فترة العلاج بسلام.

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تعانى من وعكة صحية شديدة منذ عدة أيام أدت لدخولها الرعاية المركزة ولكنها تحسنت الآن وتركت الرعاية وانتقلت لإحدى الغرف بالمستشفى لاستكمال العلاج.