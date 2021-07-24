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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تعرضها لـ وعكة صحية.. بلقيس تطرح كليب جبار

بلقيس
بلقيس

طرحت المطربة بلقيس أحدث أغنياتها "جبار" وذلك عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي ومن توزيع عمر صباغ.

كشفت  المطربة الإماراتية بلقيس، عن تعرضها لوعكة صحية مفاجأة دخلت على أثرها المستشفى ، حيث انتقلت للمستشفى بسبب ميكروب في المعدة .

 

ونشرت  بلقيس عبر تطبيق السناب شات صورة لها داخل إحدى المستشفيات ، وكتبت «وعكة صحية بسيطة، سامحوني ما قدرت أكمل سناب أمس، إن شاء الله شويات وارجع أكلمكم وادعولي».

 

تستعد المطربة الإماراتية بلقيس لتقديم حفل غنائي  في القاهرة خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل بدار الأوبرا المصرية.

 

ومن المنتظر أن تظهر بلقيس لجمهورها المصري بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه علي خشبة مسرح النافورة في الساعة الثامنة مساءاً الموافق يوم الخميس 12 أغسطس.

 

ومن المقرر أن تقدم بلقيس برنامج غنائي يتضمن نخبة من أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفنى.

 

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بسبب ميكروب في المعدة.. بلقيس تتعرض لوعكة صحية

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بلقيس تحيي حفلا غنائيا في القاهرة 12 أغسطس المقبل

خاصة آخر أغنياتها التى حققت نجاحاً كبيراً فى سوق الأغنية العربية وهما "ممكن" و أغنية " انتهي" حيث  أن الأغنيتين تصدرتا محركات البحث على مواقع السوشيال ميديا.

 

وتصدرت "ممكن" منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت تريند يوتيوب لفترة طويلة، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى70 مليوناً خلال أسبوعين فقط.

 

وهي الأغنية التى قدمتها في شكل ديو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل وأخرجها دان حداد ومن ألحان سيف نبيل و كلمات سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ .

 

وحققت روجاً كبيراً على منصات السوشيال ميديا بعد أن قدم المخرج دان حداد فكرة مختلفة من خلال الفيديو كليب الذي سادت عليه أجواء الرومانسية والحب نظراً لإمتلاك الثنائي بلقيس و سيف لقوة وإحساس عالى واحترافية في الغناء.

 

وألقت الضوء بلقيس على مشكلة عدم الإهتمام والتجاهل من الرجل للمرأة والتقليل من شأنها فى رسالة قوية من خلال أغنية " انتهي" التى قدم كلماتها مشاري ابراهيم ومن ألحان عبد العزيز الويس وتوزيع علي المتروك.

 

ساهمت المطربة بلقيس خلال السنوات الماضية في انتشار الأغنية الخليجية داخل الدول العربية .

 

وذلك بعد أن قدمت عدة تجارب ناجحة داخل المغرب و لبنان والعراق.
 

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