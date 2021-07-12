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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلقيس تحيي حفلا غنائيا في القاهرة 12 أغسطس المقبل

بلقيس
بلقيس

تستعد المطربة الإماراتية بلقيس لتقديم حفل غنائي  في القاهرة خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل بدار الأوبرا المصرية.


ومن المنتظر أن تظهر بلقيس لجمهورها المصري بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه علي خشبة مسرح النافورة في الساعة الثامنة مساءاً الموافق يوم الخميس 12 أغسطس.


ومن المقرر أن تقدم بلقيس برنامج غنائي يتضمن نخبة من أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفنى.


خاصة آخر أغنياتها التى حققت نجاحاً كبيراً فى سوق الأغنية العربية وهما "ممكن" و أغنية " انتهي" حيث  أن الأغنيتين تصدرتا محركات البحث على مواقع السوشيال ميديا.


وتصدرت "ممكن" منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت تريند يوتيوب لفترة طويلة، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى70 مليوناً خلال أسبوعين فقط.


وهي الأغنية التى قدمتها في شكل ديو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل وأخرجها دان حداد ومن ألحان سيف نبيل و كلمات سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ .

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أغنية انتهى لـ بلقيس تحصد 2.5 مليون مشاهدة في 48 ساعة

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بلقيس تدخل قائمة الأعلى مشاهدة بـ انتهى


وحققت روجاً كبيراً على منصات السوشيال ميديا بعد أن قدم المخرج دان حداد فكرة مختلفة من خلال الفيديو كليب الذي سادت عليه أجواء الرومانسية والحب نظراً لإمتلاك الثنائي بلقيس و سيف لقوة وإحساس عالى واحترافية في الغناء.
وألقت الضوء بلقيس على مشكلة عدم الإهتمام والتجاهل من الرجل للمرأة والتقليل من شأنها فى رسالة قوية من خلال أغنية " انتهي" التى قدم كلماتها مشاري ابراهيم ومن ألحان عبد العزيز الويس وتوزيع علي المتروك.



ساهمت المطربة بلقيس خلال السنوات الماضية في انتشار الأغنية الخليجية داخل الدول العربية .


وذلك بعد أن قدمت عدة تجارب ناجحة داخل المغرب و لبنان والعراق.

أغنية انتهى تحقق 8 ملايين مشاهدة:

حققت أغنية "انتهى" لـ بلقيس، نجاحا كبيراً، حيث تخطت 8 مليون مشاهدة بعد أسبوع فقط من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “اليوتيوب".

"انتهى" لـ بلقيس، كلمات: مشاري ابراهيم، والحان: عبد العزيز الويس، وتوزيع: علي المتروك، ومكس وماستر: صهيب العوضي، والفيديو كليب من إخراج: دان حداد.

تقول كلمات الأغنية: "راح .. مفروض أعاني من جراح .. بالعكس أحس ب إرتياح .. ليته مـن أوّل مـبتـعد ! .. فـوق .. الـبال مـا صـدّق يـروق .. مـا فـيني حتى ذرّه شوق ! .. مو مثل ما كنت أعـتقد .. إنتهى .. لا أحبّه ! لَ أكرهه ... قـلبي مـعي لـهى !!
وحبني بـدونه حيل .. ولو عليّ .. ما يطري هم عليّ ! .. لو ما في غيره حـيّ  .. أرجـعله مستحيل".

بلقيس المطربة بلقيس حفلا غنائيا دار الاوبرا المصرية عمر صباغ

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