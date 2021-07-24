المركز الثقافي الأفريقى بأسوان يستقبل 1200 زائر خلال عيد الأضحى

استقبل المركز الثقافى الأفريقى بأسوان" متحف النيل الوثائقي " نحو 1200 زائر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبها صرحت المهندسة إيرين فايز مدير عام المركز الثقافى الأفريقى بأسوان بأنه تم فتح أبواب المركز للجمهور خلال إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو المجيدة.

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وأشارت المهندسة إيرين فايز بأن إدارة المركز إستعدت جيداً لآستقبال الزائرين إحتفالاً بعيد الأضحى من خلال إجراء الصيانة المستمرة ومراجعة عمليات التشغيل لكافة الأجهزة والمعدات بالمركز.

وأضافت إيرين فايز بأن هناك إستمرارية لتنفيذ الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وتوفير أفضل حماية للزائرين من رواد ومحبى المركز الثقافى الأفريقى بداية من إجراءات التعقيم والتطهير والصيانة المستمرة بجميع أروقة المركز ونظافة القاعات والمكاتب الإدارية ودورات المياه.

وتابعت أن اهتمام دائم لتنفيذ أعمال الزراعات والمساحات الخضراء حول المركز الثقافي لما لها من مظهر جمالي جذاب ورؤية ساحرة يتميز بها المركز الثقافي الافريقي بأسوان، لافته إلى توفير المعقمات والمواد المطهرة في مختلف أرجاء المركز، وقياس درجة الحرارة لكل الزائرين للاطمئنان على صحتهم، بالإضافة إلى أعمال النظافة المستمرة لمختلف مقتنيات ومحتويات المركز.

وأكملت المهندسة إيرين فايز بأن المركز الثقافي الأفريقى رحب بالزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل بيت العائلة الافريقية والتنزه والتمتع بالمناظر الخلابة والطبيعة الجذابة.

هذا وكان قد شهد يوم الجمعة في الفترة المسائية تنظيم احتفالية وسط حضور جماهيرى كبير وفرحة الأهالى في حديقة بلازا درة النيل بمدينة أسوان بعد تطويرها وتجميلها حيث تم تقديم عروض لفرق الفنون الشعبية والكورالية بالتعاون مع مديرية الثقافة وهو الذي يأتي ضمن إحتفالات محافظة أسوان بالعيد ألـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بفتح درة النيل أمام المواطنين والزائرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، بالإضافة إلى إستضافة فرقة أبوسمبل للفنون الشعبية وفرقة كورال الأطفال لتقديم فقرات فنية وتراثية ، وأيضاً الأغانى الوطنية والحماسية وذلك بحضور العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ونجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان.

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والجدير بالذكر بأن بلازا درة النيل تأتى ضمن مشروع التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان والتي تشمل أيضاً ميدان المحطة والسوق السياحى القديم لتصبح المتنفس الطبيعي أمام العائلات والأسر والمواطنين لقضاء أوقات سعيدة وللإستمتاع بجمالها .