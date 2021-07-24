أولمبياد طوكيو.. يسرا حلمي تودع منافسات فردي تنس الطاولة

ودعت يسرا حلمي لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة منافسات فردي السيدات بدورة الألعاب الاوليمبية طوكيو 2020.

وخسرت يسرا حلمي من لاعب فرنسا نان جيا يوان بنتيجة أربعة أشوط دون رد.

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : 11- 3, 11-5, 11-5, 11-6

وكان الثنائي دينا مشرف وعمر عصر ودعا صباح اليوم منافسات الزوجي المختلط بعد الخسارة من ثنائي كوريا الجنوبية بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط بعدما فاز لاعبي مصر في الشوط الأول بنتيجة 11-9 قبل أن يعود ثنائي كوريا للفوز بأربع أِشواط متتالية بنتيجة 11-3 و 11-5 و 11-7 و 11-8.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.