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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طوكيو 2020.. التعادل يحسم الشوط الأول بين مصر والبرتغال في كرة اليد

منتخب مصر
منتخب مصر

انتهت أحداث الشوط الاول بتعادل منتخب مصر أمام نظيره البرتغالي بنتيجة 15-15  ضمن منافسات المجموعة الثانية بـ دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

 

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مقدوني مكون من سلاف نيكولوف وجورجي ناسيفسكي.


قائمة منتخب مصر

وتضم قائمة منتخبنا الوطني "كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل.

 

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

 

الجهاز الفني لـ منتخب مصر

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.

 

ويخوض المنتخب الوطني منافسات أولمبياد طوكيو 2020 ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات "الدنمارك – السويد – البرتغال – اليابان – البحرين".

 

فيما تضم المجموعة الأولى: "النرويج – فرنسا – ألمانيا – البرازيل – إسبانيا – الأرجنتين.

منتخب مصر طوكيو 2020 طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الأولمبية

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