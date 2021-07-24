عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اذكروا الله يذكركم .. أهم 10 أحاديث نبوية في فضل الذكر

اذكروا الله يذكركم
اذكروا الله يذكركم

اذكروا الله يذكركم .. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث نبوية كثيرة تحث على الذكر وأهميته، فالإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله من أعظم أسباب طمأنينة القلوب وراحتها، وفي السكون إلى الله سبحانه وتعالى والأنس به.. وفي السطور القادمة تحت عنوان "اذكروا الله يذكركم" 10 أحاديث نبوية في فضل الذكر.

اذكروا الله يذكركم..  أهم 10 أحاديث نبوية في فضل الذكر.

اذكروا الله يذكركم.. عن معاذ - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده، وقال: «يا معاذ، والله إني لأحبك» فقال: «أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك» . رواه أبو داود بإسناد صحيح

اذكروا الله يذكركم .. عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: علمني كلاما أقوله. قال: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم» قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي، وارحمني واهدني، وارزقني» . رواه مسلم.

اذكروا الله يذكركم ..  عن عبدالله بن بسر رضي الله عنه أن رجلًا قال: يارسول الله ، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال "لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله".

اذكروا الله يذكركم.. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ».

اذكروا الله يذكركم.. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده".

اذكروا الله يذكركم..  قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم " أفضل الذكر: "لا إله إلا الله و أفضل الدعاء: الحمد لله".

اذكروا الله يذكركم..  قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس.

اذكروا الله يذكركم.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم»، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «ذكر الله عز وجل» صحيح الجامع.

اذكروا الله يذكركم .. عن جابر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع".

اذكروا الله يذكركم.. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون"، قالوا: وما المفردون يا رسول الله ؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.. رواه مسلم.

 

اذكروا الله يذكركم الاستغفار والصلاة طمأنينة القلوب وراحتها الذكر 10 احاديث لفضل الذكر

ترشيحاتنا

"قمر الرعد" ينير سماء مصر الليلة

مفتي الجمهورية ينعى زوجة عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية

ممنوع حضور هؤلاء.. عادة غريبة عند الهندوس خلال مراسم حرق الموتى

أشهر الطرق الصوفية في مصر .. نسبهم وعائلاتهم

ينطلق بعد أيام.. شروط التحويل من الأزهر إلى العام

يوفنتوس يرفض بيع كييزا لـ ليفربول بـ 100 مليون يورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

ننشر أول صورة لطالبة الثانوية العامة ضحية امتحان الفيزياء بالمنوفية

كائن الهوهوز.. الأمن يفحص فيديوهات فتاة التيك توك وزوجها

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة قبل امتحان الفيزياء في المنوفية

إعلان إثيوبي مثير للجدل بشأن سد النهضة

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان الفيزياء الثانوية العامة.. فيديو

الصحة العالمية: لقاحات كورونا حلال وتتوافق مع الشريعة الإسلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتجاجات أستراليا ضد قيود كورونا.. واعتقالات بالعشرات|فيديو وصور

فيضانات في كل مكان ..ماذا يحدث في العالم من أوروبا لآسيا؟

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

فيديو

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

اﻟﻤﺰﻳﺪ