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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عقوبات مغلظة للمخالفين.. التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة المواصلات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه بعد تعديل أسعار البنزين في مصر بعد قرار لجنة التسعير، تَوَاصَلَ وزير التنمية المحلية مع المحافظين؛ للتأكيد أنه لا زيادة في تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس في المحافظات.

وأضاف خالد قاسم   في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "،  :" تكثيف حملات متابعة المواقف والتزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة لضمان عدم وجود ارتفاع في تعريفة الركوب خاصة بعد عدم المساس بأسعار السولار وبقائه كما هي ".

وتابع خالد قاسم :" وزير التنمية المحلية  وجه المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لشن حملات على المواقف لمتابعة تعدم تحريك أسعار تعريفة الركوب ".

واكمل خالد قاسم :"  العقوبات للمخالفين تكون مغلظة  في حال عدم الالتزام بعدم رفع تعريف ركوب سيارات النقل الجماعي، ونتابع عدم زيادة تعريفة الركوب او تقسيم خطوط السير ".

 

وزير التنمية المحلية  يتابع عدم زيادة تعريفة الركوب 


أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي بجميع محافظات الجمهورية  ، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار.

 

ووجه وزير التنمية المحلية ، المحافظين، بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور و المواقف والسرفيس  لتكثيف الحملات المشتركة علي المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

 

وشدد "شعراوي" على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم رفع قائدى السيارات لتعريفة الركوب أو تقسيم  خطوط السير .

كما وجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات؛ لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات .

التنمية المحلية تعريفة تعريفة الركوب الأجرة اخبار التوك شو

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