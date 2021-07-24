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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الكفاح والعمل.. رسالة الرئيس السيسي من النقاش مع مجند المرور

حوار الرئيس مع المجند
حوار الرئيس مع المجند

علقت الاعلامية لميس الحديدي على  مشهد تبادل أطراف الحديث بين   الرئيس السيسي   والمجند " أيمن قنديل " في مدينة العلمين قائلة : " كان  حوار إنساني جداً وقله بتشتغل إيه ومحتاج إيه ؟ وكرر السؤال  مرتين وكان الحوار لطيف جداً   ".


تابعت   عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"قائلة :" النهاردة حصل المجند " أيمن " على الهدية التي طلبها من الرئيس السيسي وتابعه الكثيرون   وكانوا حريصين على متابعة هذا الحوار الشيق .


اكملت : " المجند " أيمن " طلب طلب صغير وهي تحويل مشروعه الصغير " المكتبة " إلى مشروع أكبر وبالفعل استجاب  لطلبه   اليوم  ".


تابعت : الرسالة الاوضح  والاهم في هذه الرسالة التي حملها النقاش بين الرئيس والمجند في طياته مش فكرة أنها هدية  طلبها المجند وأخدها  هي فكرة العمل  الدؤوب  ".

عبر المجند أيمن قنديل، الذي قابله الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء جولته في مدينة العلمين الجديدة، عن سعادته بتحقيق حلمه والحصول على مكتبة كبيرة بدلا من الصغيرة التي لديه.

وقال قنديل، عقب تسليمه عقد ملكية مكتبة كبرى، إنه لم يصدق حديثه بشكل مباشر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي: مش مصدق إن ماشي جنب الريس وبتكلم معاه، مش عايز حاجة تاني خلاص.

وأضاف المجند: الريس سألني عايز إيه يا أيمن، كنت مبسوط جدا إن ماشي جنيه وبتكلم معاه وبيقولي طلباتك إيه ودي حاجة مكنتش أحلم بيها، وأتمنى الفرصة تيجي تاني وأقول للريس أنا نجحت وكبرت".

وأكد والده على سعادته الكبيرة بالموقف، قائلا: كنت مبهور باللي حصل، وحاجة جميلة جدا إن ابني يتكلم مع الرئيس.

ووجهت الأسرة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب استلام عقد ملكية المكتبة الجديدة.

وقال المجند أيمن قنديل: ألف شكر يا فندم ودي حاجة مش جديدة على حضرتك إنك تقف سند لشباب البلد.. ألف ألف شكر وربنا يوفقك.

كلمة أخيرة الرئيس السيسي والمجند ايمن قنديل

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