كروس أوفر متطورة .. مواصفات سيارة إنفينيتي الجديدة

تواصل شركة انفينيتي اليابانية من تعزيز تواجدها داخل أسواق السيارات العالمية، عبر باقة من اقوى الإصدارات و التي تتنوع بين فئة السيدان، و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و طرازات الكروس اوفر المتطورة، و التي تضم النسخة الانيقة QX55، حيث تأتي بالعديد من المواصفات القوية إلى جانب برامج الرفاهية و التحكم.

مواصفات السيارة انفينيتي QX55

تأتي السيارة انفينيتي QX55 بعدة خيارات فنية ابرزها محرك توربيني بسعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 249 حصان، بينما تعمل السيارة عبر منظومة الدفع الامامي و الرباعي للعجلات بحسب الخيار المقدم.

تتخذ السيارة انفينيتي QX55 تصميم خارجي يعتمد على الكثير من اللمسات الرياضية و الانسيابية، و التي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع شبكات امامية متعددة المقاطع، و مصابيح اكثر عدوانية، و عدسات ضباب و التي تقع على جانبي الصادم الامامي.

بينما بلغت القياسات الهيكلية للسيارة انفينيتي QX55 بنسبة طول قدرها 4 أمتار و73 سنتيمترا، و عرض يبلغ 190 سم، و 162 سم للارتفاع، مع مسافة قدرها 280 سم بين محوري العجلات، بينما ترتكز انفينيتي QX55 على عجلات رياضية يتراوح قياساتها بين 18 إلى 20 بوصة، مدعومة بـ جنوط معدنية ذات تصميم هندسي انيق، و مرايات جانبية ذات إشارات ضوئية.

و حصلت السيارة انفينيتي QX55 من الداخل على مقود حركة متعدد الوظائف، ولوحة عدادات دجيتال، مع شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمة القيادة تدعم التطبيقات الحديثة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية لسهولة التحكم، و مستشعرات حركة امامية و خلفية لمساعدة السائق على تحديات الطريق، إلى مقاعد من الجلد الفاخر، و لمسات من الكروم و الخشب.