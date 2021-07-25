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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد 25 يوليو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

الأبراج
الأبراج

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي

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نشرة المرأة.. حظك اليوم ونصيحة الأبراج وتحليل نفسي لقاتلة زوجها بقرية طوخ

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 24 /7 /2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

أسرار شخصية مواليد اليوم

 

وتكشف خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 25 يوليو فإذا كنت واحد منهم ستعرف تأثير يوم ميلادك عليك وإذا كان أحد المقربين منك من مواليد هذا اليوم فستتمكن من خلال معرفتك بحقيقة شخصية الفرد الذى أمامك من التعامل معه على الوجه الأمثل.

 

نصيحة لمواليد اليوم

 

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن مولود يوم 25 يوليو ينتمى لبرج الأسد ولديه بصيرة وموهبة تحليلية عظيمة، وقدرة كبيرة على الإقناع، كما أنه يتمتع أيضاً بلذكاء واليقظة والحماس ولكنه قد يكون مشتت الذهن فى الكثير من الأوقات. وتوضح خبيرة الأبراج، أن هذا العام يشعر مواليد 25 يوليو فى كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد يجدوا صعوبة فى تحديد أولوياتهم مما يجعلهم معرضين للحيرة والتردد، وعليهم المحافظة على اتزانهم النفسى والتماسكك كى يتمكنوا من اتخاذ القرارات السليمة.



برج السرطان:

 

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:
لن يحمل هذا الاسبوع السلام المنشود قد تتعرض لبعض المصاعب والمشاكل التي تتفاقم وتواجه اعداء متخفين وربما بعض التراجع الصحي ان وجود  القمر برج القوس لا يسهل عليك الامور بل يجعلك متسرعا في ردات فعلك ومستنفرا وميالا اللا التطرف والمبالغات وتصطدم ببعض الحواجز المفاجئة وتأخر المواعيد،ما يسمم الاجواء او يهدد بأزمة في حياتك المهنية تطرأ امور غير متوقعة وتتراكم الصعوبات احذرك ان التحدي والاستفزاز لا يسويان الاوضاع .

 

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي: 


التباس و انقباض عاطفي كما في الشؤون المهنية كذلك في الأوضاع العاطفية تناقضات وارباكات وجود الزهرة في برج الاسد يجعلك مزاجيا ويولد بعض الاحتكاكات او يثير بعض المشاكل الماضية تشكو من بلبلة وانكماش وحيرة على الصعيدين الشخصي والعاطفي ، فتصبح اكثر ميلا الى توجيه الانتقادات والملاحظات التي قد تجرح الاخر او تبعده عنك.

حظك اليوم مواليد اليوم أسرار شخصية اليوم الأبراج برجك

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