حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 18/7/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاحد 18 يوليو 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحة الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك .





برج الحمل:



مهنياً: ظرف عصيب يضعك أمام اختبار لتكتشف قدراتك على المواجهة وإيجاد الحلول المناسبة

عاطفياً: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيداً من الشفافية في التعامل معه

صحياً: تتنادى ومجموعة من الأصدقاء إلى القيام برحلة بحرية وممارسة السباحة





برج الثور:



مهنياً: خسائر مادية محدودة سببها التهور، لكنّ الأيام المقبلة ستفتح لك عدة مجالات من أجل التعويض

عاطفياً: حاول أن تبتعد عن العدائية غير المبرّرة مع الشريك، فالمرحلة المقبلة ستفرض عليك التعامل معه بجدية

صحياً: تقرر عدم استعمال السيارة والسير قدر الإمكان في تنقلاتك



مهنياً: تشعر أنك تمر بيوم ضاغط على كل الصعد وتقف حائراً ولا تعرف من أين تبدأ

عاطفياً: كن أكثر لباقه في طريقة كلامك مع الحبيب، وخذه باللين وحلاوة اللسان

صحياً: تقترب من التوصل إلى الحل النهائي لمشاكل البدانة واستعادة الرشاقة والقوام المشيق



برج السرطان:



مهنياً: أنت توّاق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل الى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّعة احياناً، فأنت قادر دائماً على تنظيم جدول أعمالك بنجاح تام

عاطفياً: لا تقحم نفسك في خلاف مع الشريك لسبب غير جدّي، لأنك، في النهاية، لو حاولت معرفة الأسباب لتراجعت وقدمت اعتذارك علناً

صحياً: حاول أن تخفف بعض الشيء من المواجهات غير المجدية والعشوائية



برج الأسد:



مهنياً: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والزملاء حولك، تغني مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والآخاذة

عاطفياً: لا رغبة لك في مضايقة الشريك، إنما لكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة

صحياً: الأجواء المضطربة والقلقة في محيطك تصيبك بشظاياها وتتركك في حالة نفسية تعبة



برج العذراء:



مهنياً: قد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل

عاطفياً: قد تتسبب صداقة بنزاع مع الحبيب أو تعيش أزمة عائلية وخلافات بين المقربين

صحياً: قد يكون للوضع المهني المقلق تأثير على وضعك الصحي والنفسي



برج الميزان:



مهنياً: تنظر إلى الأمور من منظار إيجابي ومختلف ربّما عن نظرتك إليها سابقًا، تميل الى تحديد الموقع وتعتمد على المنطق والبراهين

عاطفياً: كن مستعداً لما سيطرحه الشريك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره

صحياً: لا تعرّض نفسك لأشعة الشمس كثيراً، لأن مخاطر ذلك كبيرة أكثر مما تتصوّر



برج العقرب:



مهنياً: يحمل هذا اليوم وعوداً كثيرة وحظوظاً استثنائية في شتى المجالات الشخصية والمهنية

عاطفياً: يكلفك الشريك بمهمة جديدة تجد صعوبة كبيرة في إنجازها وتخطيها، فلا تقدّم له مبرّرات إذا عجزت

صحياً: يقوى النشاط كما الديناميكية وتقبل على الحياة واثقاً بنفسك مفعماً سعادة

برج القوس:



مهنياً: يلقي هذا اليوم الضوء على قضية قد تستدعيك وتجعلك تجمّد بعض العلاقات الشخصية في سبيل خدمة تؤديها

عاطفياً: يخف الوهج العاطفي، لكنّك تحظى بمساعدة الشريك أو الزوج في قضية مهنية

صحياً: يتلاعب الآخرون بأعصابك ويثيرونك بغية إحراجك وإخراجك

برج الجدي

مهنياً: يخيم على جو هذه اليوم مناخ جميل من التفاهم وترتاح إلى الأجواء وتخطط لمشروع جديد

عاطفياً: عليك أن تعتمد مع الشريك مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا أفضل للطرفين

صحياً: استعد عن تنقلاتك في السيارة واستعمال المصعد بالسير أو باستخدام الأدراج



برج الدلو:



مهنياً: عليك أن تكون أكثر ثقة بقدراتك، على الرغم من أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط عزيمتك وعموما يا عزيزي الدلو تكون محظوظ على صعيدك المالي

عاطفياً: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها أخيراً

صحياً: عليك أخذ قسط طويل من الراحة والقيام بنزهة أو رحلة للترفيه قدر الإمكان

برج الحوت:



مهنياً: وجوه جديدة في حياتك وربما تحصل تطوّرات مهنية مفرحة، فكن جاهزاً لاستقبال كل ما يحمله لك القدر من فرص للمصالحة والتقدّم

عاطفياً: تتفق مع الشريك على بعض النقاط، لكن هوّة الخلاف على نقاط أخرى واسعة جداً. انتبه لذلك

صحياً: اذهب للتسلية والترفيه واضحك، فالضحك أفضل علاج للتوتر العصبي، ويفيد الصحة.