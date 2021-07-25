الليلة .. تعرف علي منافسات أبطال مصر في أولمبياد طوكيو

تتواصل اليوم الأحد الأثارة والمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠ المقامة حاليا وحتى ٨أغسطس المقبل.

وتشارك مصر في الألعاب الأولمبية بأكبر بعثة في تاريخها الأولمبي مكونة من 137 لاعبا بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

ويستعرض لكم موقع “صدي البلد” منافسات المصريين يوم الاحد في الأولمبياد.

الرماية

يخوض سداسي مصري منافسات الرماية حيث تلعب رضوى عبداللطيف و هالة الجوهري فى منافسات ١٠ متر مسدس هواء وذلك فى تمام الساعة الثانية صباحًا.. وفى تصفيات "الاسكيت" يلعب عزمي محيلبة ومصطفى حمدي في الثالثة صباحا

ويخوض أسامة السعيد ويوسف حلى منافسات ١٠ متر بندقية فى الساسة صباحا .

الجودو

يخوض محمد عبد الموجود منافسات دور ال٣٢ فى وزن تحت ٦٦ كيلو جرام فى الرابعة صباحا

التايكوندو

يلعب عبد الرحمن وائل فى منافسات دور الستة عشر فى وزن ٦٨ كيلو جرام فى الساعة ٤٫١٠ صباحا.

الريشة الطائرة

تلعب ضحى هاني فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة أ الساعة ٤٫٢٠ صباحًا.. ثم يخوض الثنائي ضحى هانى وأدهم حاتم الجولة الأولى من زوجى المختلط فى الساعة الحادية عشر صباحا.

السلاح

يخوض رباعى مصرى منافسات السلاح اليوم وتكون البداية مع يارا الشرقاوى فى منافسات دور الـ٣٢ فردى سلاح الشيش الساعة ٢٫٥٥ صباحا ، وتلعب نورا منير ونهى هانى فى منافسات دور الـ٣٢ فردى سلاح الشيش الساعة ٤٫٢٥ صباحًا ، ويخوض محمد السيد منافسات فردى دور الـ٣٢ فى سلاح سيف المبارزة الساعة ٦٫١٠ صباحًا .

الشراع

تلعب خلود منسى سباق ٦/١ ليزر فى الساعة ٥٫٠٥ صباحًا، ويلعب على بدوى فى سباق ٦/١ ليزر فى الساعة ٧٫٣٥ صباحًا.

تنس الطاولة

تخوض دينا مشرف منافسات الدور الثانى للفردى الساعة السابعة صباحًا..ويلعب أحمد صالح منافسات الدور الثانى للفردى الساعة ٧٫٤٥ دقيقة.

الجمباز الفني

يخوض الثنائى زينة إبراهيم و ماندى محجوب تصفيات فردى العام للسيدات فى الساعة ١٫٢٠ مساء.

كرة القدم

يواجه المنتخب الأولمبى نظيره الأرجنتينى فى الجولة الثانية ضمن مواجهات دور المجموعات فى الساعة ٩٫٣٠ صباحا.

تنس

يخوض محمد صفوت مواجهات دور الـ٦٤ فى الساعة الرابعة صباحًا.

التجديف

يتنافس عبد الخالق البنا فى منافسات ربع النهائي فى الساعة ٤٫٤٠ صباحًا.