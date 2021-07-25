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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من دور الـ32

يارا الشرقاوي تودع منافسات فردي السلاح في أولمبياد طوكيو

صدى البلد

ودعت يارا الشرقاوي لاعبة منتخب مصر لـ السلاح منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية “طوكيو 2020” .


وخسرت يارا الشرقاوي أمام لاعبة إيطاليا أريانا اريجو بنتيجة 15-2 في منافسات الفردي ليودع المنافسات من دور ال 32.


وكانت منتخب السلاح افتتح منافساته أمس بمشاركة محمد عامر الذي ودع المنافسات  ودور ال 16 أمام الكوري الجنوبي سانجوك أهو بنتيجة 15/9 وزياد السيسي الذي ودع  منافسات سلاح بعد الهزيمة من بطل جورجيا بنتيجة 15/12 ومهاب سامر الذي خسر أمام لاعب جورجيا ساندرو بازادزي بنتيجة 15-13.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.


وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.


بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.


وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

السلاح يارا الشرقاوي دورة الألعاب الأولمبية منتخب مصر للسلاح طوكيو 2020

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