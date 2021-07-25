بإطلالة أنيقة .. محمود حجازي يتألق في أحدث ظهور له

شارك الفنان محمود حجازي،جمهوره بأحدث ظهور له ،ونشر صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر حجازي بإطلالة أنيقة خطفت أنظار متابعيه، وتلقي تفاعل واسع الإعجابات والتعليقات،جاء بعضها كالأتي:

قمر،شياكة وأناقة،أيه القمر دة بس.

وشارك محمود حجازي في مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط، ويشاركهم صحبة من نجوم الفن، أروى جودة ومحمود حجازي وجميلة عوض، ويعد العمل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وإنتاج سينرجي والعدل جروب، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021.

وفي سياق آخر دعم الفنان محمود حجازي الشعب الفلسطيني الشقيق وشارك في هاشتاج انقذوا حي الشيخ جراح من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.