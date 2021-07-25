انشر الحب في كل مكان.. ريهام أيمن في أحدث إطلالاتها

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها، بأحدث إطلالتها، ونشرت مجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت من خلال صورها معلقة :"انشر الحب اليوم في كل مكان تكون فيه".

من جانب آخر، تعافت ريهام أيمن، من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر خاصية الإستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".

واحتفلت أيضا ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.