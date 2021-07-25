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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج…مريم أوزرلي تكشف عن جمال ملامحها الطبيعية

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي  صورا جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت مريم أوزرلي في الصور بدون مكياج من أحدث جلسة تصوير، مما أثار إعجاب متابعيها.


أما من الناحية الجمالية، فقامت مريم اوزرلي بترك خصلات شعرها إلى الوراء لتضفي لمسة ناعمة على إطلالتها.


مريم أوزرلي، ولدت في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني. 

 

الفنانة التي قدمت خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت بأحدها شهرة كبيرة، ونجاحًا واسعًا وهو مسلسل «حريم السلطان»، حلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل في الوقت الذي تحاول العديد من الفنانات إظهار صورتهن على أكمل وجه. 

مريم اوزرلي انستجرام التواصل الاجتماعي تركي الفن بدون مكياج

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