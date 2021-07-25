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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو .. نتائج البعثة المصرية في سباق الشراع بمنافسات اليوم الأول

صدى البلد

انتهت منافسات اليوم الأول من سباق الشراع ، ضمن دورة الألعاب الأولمبية ، والتي تستضيفها مدينة طوكيو اليابانية ، خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل. 


وجاءت نتائج اللاعبين المصريين كالتالي :


أنهت اللاعبة خلود سباق سباق الليزر radial في المركز 36 من أصل 44 لاعبة ، بينما أنهي اللاعب علي بدوي سباق الليزر في المركز 32 من أصل 35 لاعب. 


ومن المنتظر أن تستكمل المنافسات على مدار أيام 26و27و29و30 يوليو.

 

وتعد مشاركة ثنائي المنتخب خلود منسي وعلي بدوي في اولمبياد طوكيو 2021 هي الثالثة لمصر في تاريخ أولمبياد الكبار، حيث شارك الثنائي مؤمن معروف ربيع سويلم، وسلمى وائل إبراهيم صدقي في أولمبياد الشباب الأخيرة والتي أقيمت صيف 2018 بمدينة بيونس أيرس الأرجنتينية.

 

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد طوكيو بواقع 137 لاعب ولاعبة في 27 رياضةبواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

 

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية ، من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

 

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

 

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.

البعثة المصرية كرة اليد منتخب كرة اليد الأرجنتين اولمبياد طوكيو مدينة طوكيو اليابانية سباق الشراع

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