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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص .. الهلال السعودي ينهي تعاقده مع جيوفينكو

جيوفينكو
جيوفينكو

توصل نادي الهلال السعودي، اليوم، الأحد، لاتفاق مع لاعبه الإيطالي سباستيان جيوفينكو، لإنهاء عقده بالتراضي.

وكان عقد اللاعب الإيطالي مع زعيم آسيا سينتهي في صيف 2022.

وعلم موقع صدى البلد، أن الإدارة أجرت مخالصة مالية مع اللاعب الإيطالي، تمهيدا لضم لاعب أجنبي جديد قبل إغلاق فترة التسجيل نهاية أغسطس وفترة تعديل قائمة اللاعبين الأجانب الآسيوية.

 ولم تتخذ إدارة الهلال أي خطوة لتجديد عقد اللاعب الإيطالي، طوال الفترة الماضية، كما أن اللاعب أبدى عن رغبته في الرحيل أكثر من مرة، نظرا لعدم مشاركته بشكل دائم مع الفريق الموسم المنقضي.

وانتقل جيوفينكو إلى نادي الهلال في يناير 2019 قادما من تورنتو الكندي، وحقق مع الفريق بطولتي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري أبطال آسيا، إضافة إلى لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسبق لصاحب الـ "34 عاما" تمثيل العديد من الأندية الإيطالية، أبرزها يوفنتوس.

وكانت أشارت تقارير في الفترة الأخيرة إلى أن نادي باوك اليوناني يسعى للتعاقد مع اللاعب الإيطالي، بطلب من الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال السابق والفريق اليوناني الحالي.

كما تلقى جيوفينكو عرضا أخر من أحد أندية الدوري الإيطالي.

 

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