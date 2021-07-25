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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تبرز رشاقتها في الملابس الرياضية

من الجيم .. ياسمين صبري تبرز رشاقتها في الملابس الرياضية

الفنانة ياسمين صبري
الفنانة ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري ، جمهورها بإطلالة رياضية جديدة من الجيم الخاص بها، ونشرت صورتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت الفنانة ياسمين صبري ، في الملابس الرياضية برشاقة ملحوظة،كما نالت صورتها تفاعل كبير من متابعينها بالتعليقات.

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.


وتعرضت ياسمين صبري مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.

الفنانة ياسمين صبري ياسمين صبري الملابس الرياضية أعمال الفنانة ياسمين صبري فرصة تانية عارضة الازياء جورجينا كريستيانو رونالدو

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