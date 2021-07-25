أبرز أحداث امتحان التاريخ بأسوان.. تعرض مراقبة لوعكة صحية وعدم شكاوى للمادة

نستعرض عبر منصة "صدى البلد" أبرز الأحداث التى شهدها امتحان التاريخ للشعبة الأدبية للثانوية العامة بأسوان .

حيث قال الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إن سيارات الإسعاف المتمركزة أمام لجان الثانوية العامة ساهمت على مدار اليوم، الأحد في نقل مراقبة لجنة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أثناء سير الامتحانات.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بتعرض "سمر محمد السيد" مراقبة لجنة بامتحانات الثانوية العامة بمدرسة عوض السيد الثانوية بمدينة أسوان، لوعكة صحية مفاجئة وتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف المتمركزة أمام اللجنة إلى مستشفى أسوان الجامعى.

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كما أوضح الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، أن مرفق الإسعاف ساهم فى التعامل مع 16 حالة مصابة منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يوليو الماضى، منهم 9 طلاب و6 مراقبين وعامل، وتم نقل 7 منهم إلى المستشفيات القريبة بينما تم إسعاف 5 فى المكان.

وأشار مدير مرفق إسعاف أسوان، إلى أنه تم تجهيز 30 سيارة إسعاف للتمركز أمام لجان الثانوية العامة البالغ عددهم 30 لجنة موزعة على مراكز أسوان الخمس "أسوان و إدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة ".

وأضاف محمد الدخيلي أن هذه السيارات مزودة بالأجهزة والإمكانات الطبية اللازمة لإسعاف الحالات ونقلها إلى المستشفيات، ويوجد مع كل سيارة سائق ومسعف للتعامل مع الحالات والأزمات الصحية التى قد يتعرض لها الطلاب والمراقبين وجميع المسئولين عن لجان الثانوية العامة ونقل الحالات إلى أقرب مستشفى إذا استدعى الأمر ذلك .

هذا فيما علق معلم تاريخ بأسوان عن مستوى امتحان التاريخ اليوم لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بأن الامتحان جاء فى مستوى الطالب العادى وجاءت الأسئلة سهلة ومتوسطة وليس هناك أى أسئلة تعجيزية للطلاب.

بينما أكد الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن غرفة عمليات التربية والتعليم بالمحافظة على أنه لم نتلقى اليوم أى شكاوى من امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، وأن الامتحانات تسير بسهولة ويسر حتى الآن.

أما عن انطباعات وردود أفعال فقد تباينت بين الطلاب عقب أدائهم امتحان اليوم الأحد لمادة التاريخ للشعبة الأبية حيث أشار بعض الطلاب ومنهم الطالب عبد الرحمن أحمد بمدرسة العقاد الثانوية بنين بمدينة أسوان بأن الامتحان جاء فوق مستوى الطالب المتوسط حيث أنه يوجد بالامتحان نحو 10 أسئلة من الـ 50 سؤالاً تحتاج لوقت طويل وتركيز أكبر ، ولكن نحن عملنا الذى علينا ونتمنى ونأمل بأن نحقق النجاح والتفوق ، وأن ألتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بإذن الله ، فيما أشار بعض الطلاب إلى أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط ورغم أن الأسئلة تحتاج إلى وقت طويل إلا أن الامتحان بشكل عام مقبول وفى مستوى الطالب المتوسط.

هذا وكان قد توافد صباح اليوم الأحد 2175 طالباً وطالبة "بالشعبة الأدبية" للثانوية العامة بأسوان لأداء امتحان التاريخ داخل 30 لجنة امتحانية من إجمالى 6816 طالبًا وطالبة للشعبتين العلمية والأدبية على مستوى إدارات أسوان الخمس وذلك وفقاً لنظام التقييم الجديد "البابل شيت" وسط تشديد الإجراءات واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميًا في 10 يوليو ويستمر حتى 5 اغسطس المقبل، هذا ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة خلال هذا العام 2020 /2021 ، 649 ألفاً و387 طالباً وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألفاً و852 طالباً وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و 256366 فى أدبي .