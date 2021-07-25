هيدي كرم تنشر صورة برفقة سامح حسين من كواليس برنامج "راجل و2ستات"

شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها صورة من كواليس برنامج "راجل و2ستات" ونشرتها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وظهرت هيدي كرم مع الفنان الكوميدي سامح حسين، وكتبت معلقة من خلال الصورة: "ياصباح البونجور".

وكشفت الفنانة هيدي كرم عن تفاصيل مشاركتها في فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين" الذي يعرض حاليا في السينمات.

وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": أنا أشارك في العمل كضيفة شرف، حيث أظهر بدور امرأة مطلقة، وأحببت جدا كواليس العمل، والتواجد مع الفنان كريم عبد العزيز، فهو ممثل موهوب ويحب عمله".



فيلم"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، هو العمل السادس الذي يجمع بين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، حيث ظهرا معا مؤخرا في مسلسل الاختيار 2، ومن قبلها مجموعة من الأفلام ومنها نادي الرجال السري وحرامية في كي جي 2 وحرامية في تايلاند وظهر كضيف شرف في فيلم "فاصل ونواصل.