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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عبد الواحد: مشروعات مياه الشرب والصرف بشبين القناطر تخدم 10 قرى

مشروعات تنموية ومجمعات
مشروعات تنموية ومجمعات خدمية

قال المهندس سيد عبد الواحد، مدير مشروعات الخانكة وشبين القناطر بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي ، إنه من المتوقع أن يخدم المشروع حوالى مليون نسمة، بتكلفة 500 مليون جنية.

 

وأضاف  المهندس سيد عبد الواحد، خلال حواره  ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية  اكسترا نيوز، أن المناطق التي ستحظى بالخدمة هي قرى مركز شبين قناطر، وعددها 10 قرى ، وكلها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

وأشار المهندس سيد عبد الواحد، إلى أن كل ذلك بالإضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعى وسجن أبو زعبل، مشروع الصرف الصحي يتكون من عدة شبكات للرفع والمعالجة.

 

وفى سياق أخر، صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 33 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المناطق الريفية بمحافظة دمياط، ومنها 16 مشروعاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات.



وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم التسليم الابتدائى لمشروع إنشاء خزانين سعة 5 آلاف م3 للخزان الواحد برأس البر بدمياط، بتكلفة 40 مليون جنيه.

 

وتابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: جار تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه البستان (102 / 154 ألف م3/يوم) المرحلة الثانية، بطاقة 52 ألف م3/يوم، بتكلفة 90 مليون جنيه.


وقال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات صرف صحى المناطق الريفية، وهى، صرف صحي قرية شط جريبة، وقرية جمصة البلد (شرق + غرب)، وقرية النجارين، وقرية الطرحة، وصرف صحى الرياض، وصرف صحى الضهرة، وصرف صحى أم الرضا القديمة، وصرف صحى أم الرضا الجديدة، وصرف صحى الركابية (القديمة + الجديدة)، وصرف صحى قرية شرباص، وصرف صحى الفوادية، وصرف صحي العطوى الفرعية، ومشروع صرف صحي وصناعي، بطاقة 25 ألف م3/يوم، بمدينة دمياط للأثاث، ومحطة معالجة الركابية، بطاقة 4 آلاف م3/يوم، والصرف الصحى لمشروع الإسكان القومى (شطا 1، شطا 2) بدمياط.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لعدد من المناطق الريفية بمحافظة دمياط، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وهى، صرف صحى قرية السوالم، والزهراء، ودار السلام، والسعدية القبلية، والسعدية البحرية، والحسينية، والإبراهيمية البحرية، الإبراهيمية القبلية، والعباسية، والبدراوى، وعزبة أم الرزق، والناصرية، وراشد، ومنشية ناصر، والفؤادية.

بالجهاز التنفيذى مياة الشرب والصرف حياة كريمة الصرف الصحى سجن أبو زعبل مشروع الاسكان الاجتماعى

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