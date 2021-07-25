لندعوه محمد.. ترامب ينسى اسم زعيم حركة طالبان خلال خطاب أمام أنصاره

أثار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجدل خلال خطاب كان يلقيه أمس، السبت، أمام أنصاره وتحدث عن الأوضاع في أفغانستان وحركة طالبان.

وبحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فإن ترامب نسى اسم زعيم حركة طالبان واستذكر مكالمة هاتفية مزعومة بينه وبين زعيم الحركة الذي يدعى هبة الله أخوند زاده، لكنه لم يستطع أن يتذكر الاسم، فقال: "لنطلق عليه محمد".

وأكد أنه تحدث مع زعيم حركة طالبان خلال فترة رئاسته وشدد معه على أن بلاده ستنسحب من أفغانستان، لكنها ستعود وبشكل أقوى مما سبق، واصفا إياه (هبة الله أخوند زاده) بأنه "شخص فظ".

ويشار إلى أن ترامب قرر سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، خلال الأشهر الأخيرة من ولايته، مع تقليص عدد القوات الأمريكية في كل بلد منهما إلى 2500 فقط، وذلك في شهر ينايرالماضي.