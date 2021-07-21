6 أشهر في الرئاسة.. ماذا حقق بايدن وهل فعلًا فاقت شعبيته ترامب؟

اعتبرت وكالات الصحافة الدولية، إن فترة الـ6 أشهر الأولى لحكم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتسمت بالــ"ممل"، مفضلًا التركيز على القضايا الداخلية، وتحسين وضع بلاده في الخارج، دونما اشتباك حقيقي مع الأزمات.

قال بايدن، لأعضاء إدارته الذين جمعهم في البيت الأبيض، للاحتفال بمرور 6 أشهر على توليه السلطة، على أن الولايات المتحدة تخوض منافسة وجودية مع دول مثل الصين "التي تعتقد أن المستقبل ملك للاستبداد، فيما يمكن الديمقراطية أن تفعل المزيد في الابتكار أو محاربة تغير المناخ وتأمين الازدها" بحسب تعبير بايدن.

وبرأيه، هذا يتم عبر تخصيص نفقات هائلة للطرق والجسور والإنترنت عالي السرعة، وكذلك للصحة والتعليم ودعم الأسر. على الصعيد الخارجي، يتطلب ذلك إحياء التحالفات التقليدية التي تعثرت لأربع سنوات.

وأكد بايدن أن هذه القضايا هي "قضايا كبرى" لكنها لا تثير بالضرورة اهتمام الرأي العام.

وكان بايدن قال في ضواحي شيكاغو في السابع من يوليو عقب حديثه عن مشاريعه الاقتصادية والاجتماعية، "أعلم أنه خطاب ممل لكنه مهم".

وقال مازحا مرة أخرى في 15 يوليو أمام آباء وأطفال تحدث إليهم عن إجراء دعم مالي للعائلات "الأمر ممل ممل ممل بالنسبة لكم، خصوصا للذين تقل أعمارهم عن 13 عاما".

وبحسب الوكالة، فإنه بعد رئاسة دونالد ترامب التي سادتها انفعالات وخطب مطولة، يحرص الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 78 عاما وفريقه على اتصال منضبط إلى أقصى الحدود وعبارات يتم اختيارها بدقة.

ويحظى بايدن بشعبية تتجاوز الخمسين بالمائة وهي مستوى لم يصل إليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

