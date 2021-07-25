برلماني يطالب بإطلاق حملات لاكتشاف المواهب في الألعاب الفردية

قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، إن هناك قصورا يتعلق بعدم التركيز علي مشكلات الألعاب الفردية بالرياضة المصرية، والتي يجب تسليط الضوء عليها ومعالجتها كي تتمتع هذه الألعاب بجمهور عريض مثل جماهير كرة القدم بإعتبارها لعبة شعبية، معقبا " عندنا مواهب عظيمة مش في كرة القدم بس ومن الضروري دعمهم".

ودعا “الشوربجي” في تصريحات خاصة لـ “ صدي البلد”، إلى تنظيم حملات لاكتشاف المواهب بالألعاب الفردية المختلفة وذلك من قبل وزارة الشباب والرياضة وأيضا الأندية مما يسهم في ضم مهارات شبابية لم يتم تسليط الضوء عليها من قبل، قائلا “القري الريفية مليئة بالمواهب التي تحتاج الدعم ولا تعرف كيفية تنمية الموهبة”.

وأشار النائب، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعي جاهدة بكل إمكاناتها للدخول في المنافسة العالمية بالأولمبياد فيما يخص الألعاب الفردية من أجل جمع مختلف الجوائز والميداليات.