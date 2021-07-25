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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

عروس
عروس

تغيرت احتفالات الزفاف في الهند بمرور السنين، وأصبحنا نرى العجائب و الغرائب في مقاطع الفيديو التي تنتشر يوميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وفي آخر فيديو تم تداوله مؤخرا في الهند، ظهرت عروس في موقف محرج لا تحسد عليه، فمن شدة خجلها أصبحت تركض في كل مكان بمجرد أن حاول عريسها الاقتراب منها.

 

عادة يأخذ الناس وقتًا في التعرف على بعضهم البعض، وتأثير قرب الزوجين خلال فترة الخطوبة ضروري حتى تتم طقوس الزفاف بشكل لائق، وهذه العروس في الفيديو المتداول في الهند تثبت وجهة نظرنا بوضوح.

 

وقف العروسان على خشبة المسرح لوضع الأكاليل، وعندما حاول العريس وضع الإكليل بشكل مريح حول عنق العروس، بدت العروس تائهة في عالمها الخاص وبدلاً من أداء الطقوس، راحت تجري هنا وهناك على المسرح.  

 

الطريقة التي تسير بها العروس، يمكن للمرء أن يفترض أنها كانت تؤدي رقصة "الكبدي"، فقد واصلت القفز هنا وهناك على المسرح.

 

تبع العريس العروس قليلاً لكنها كانت سريعة جدًا بالنسبة له، وفي النهاية كان على صديق العريس أن يأخذ زمام المبادرة ويوقف كل ما يحدث. 

 

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