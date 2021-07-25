برلماني: عقار الإسكندرية لن يكون الأخير في سلسلة العقارات المائلة أو المنهارة

حمل النائب عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بـ مجلس النواب، غياب الرقابة في ازالة عقار الاسكندرية المائل، مؤكدا أن الجهات الرقابية يجب أن تكون رقابتها لاحقة وليست سابقة.



وأضاف عمرو درويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن عقار الاسكندرية لن يكون الأخير في سلسلة العقارات المائلة أو المنهارة، متابعا أنه على المواطنين فهم أن زالة العقار ضروري وهو امر في غاية الخطورة وللتصدي لهذا الأمر.



وأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب أن الدولة بكل اجهزتها تعمل لصالح حياة المواطنين وتعمل بكل اهتمام في هذا الصدد، مشيرا إلى أن مجلس النواب دورة في هذه المشكلة رقابي.



في سياق أخر،بدأت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية اليوم الأحد ، في إخلاء عقار الاسكندرية المائل ونقل المنقولات تمهيدا لإزالة ١٠ أدوار علوية من العقار.

جاء ذلك عقب تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة لمعاينة وفحص عقار بحري المائل للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار والعقارات المحيطة به.

وعاينت مساء اليوم اللجنة العقار المائل والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها علي أرواح المواطنين.

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وكشفت اللجنة الهندسية ، فى تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية ، وجود هبوط وميل للعقار في إتجاه الناحية القبلية والشرقية بأزاحة حوالي 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.



وأوصت اللجنة ، بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لإتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.



كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دور متكررا، لإتخاذ القرار المناسب.

جاء ذلك بحضور الدكتور التوني محمود التوني، والدكتور المهندس مصطفى شوقي رمضان، واللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، و هدي أبو كليلة مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والجهات التنفيذية والأمنية المعنية.



جدير بالذكر أنه عقب حدوث ميل لعقار بحرى،الكائن14 بشارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك. أمر محافظ الاسكندرية بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

كما كلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع تداعيات حادث، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.



كما وجه المحافظ التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة ماجدة حسن بتوفير أماكن مخصصة لاستقبال السكان المتضررين .