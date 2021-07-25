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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وزير الزراعة يؤكد توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع أفريقيا

صدى البلد

 أوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية هناك العديد من المزارع المصرية النموذجية المشتركة في إفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الافريقية ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود، ومنها المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة مومبيشي) على مساحة 180 هكتار، و المزرعة المشتركة مع دولة زامبيا (مزرعة كابوى) على مساحة 1500 هكتار، و المزرعة المشتركة مع زنزبار على مساحة 70 هكتار، و المزرعة المشتركة مع النيجر على مساحة 92 هكتار، و المزرعة المشتركة مع الكونغو الديمقراطية على مساحة 600 هكتار، و المزرعة المشتركة مع مالي على مساحة 180 هكتار، و المزرعة المشتركة مع دولة توجو على مساحة 160 هكتار، و المزرعة المشتركة مع أوغندا على مساحة 500 هكتار، والمزرعة المشتركة مع اريتريا (مزرعة حديثة الانشاء) على مساحة 200 هكتار، مضيفًا أنه من المستهدف إنشاء عدد 4 مزارع جديدة.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البرنامج القومي لتطوير وتحديث منظومة الري يستهدف زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج، ويعمل على ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال تبطين الترع وتطوير المساقين وتطوير المراوي، وكذلك اتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه (تسوية بالليزر – زراعة على مصاطب – زراعة بالشتل) و تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه (أرز – موز) و استنباط أصناف مبكرة النضج ذات احتياجات مائية أقل (قمح – ذرة – أرز).

الزراعة وزير الزراعة إفريقيا مجلس النواب القيادة السياسية أحمد العوضى الدول الافريقية

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