"مخاطر استباحة المال العام والحق العام" موضوع خطبة الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الاوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان "مخاطر استباحة المال العام والحق العام" ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

نشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من خطباء المكافأة (نظام الأجر مقابل عمل) من محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد.



وضمت قائمة الناجحين الأسماء التالية:

1. أحمد يوسف عبد العظيم علي الأقصر

2. علاء محمد عبد الرضي إبراهيم الأقصر

3. عمار أحمد محمود علي الأقصر

4. أحمد جمال عبد الرحيم معوض الأقصر

5. أحمد محمد أبو الحجاج يوسف التهامي الأقصر

6. الحسين أحمد بدري أحمد الأقصر

7. عبد التواب عزت عبد التواب الضوي الأقصر

8. محمد فتحي إبرهيم عبد الرحمن الأقصر

9. محسن علي أبو زيد أحمد الأقصر

10. إبراهيم محمد أحمد طه أسوان

11. أحمد طه علي خليفة أسوان

12. طاهر بشير طاهر محمد علي أسوان

13. أحمد محمد المهدي محمود عبد الفراج أسوان

14. محمد عبد العاطي محمد علي أسوان

15. جمال أحمد بخيت أحمد الوادي الجديد



وطلبت الوزارة من المديريات التابعين لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كل من الوكيل الدائم ، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة ؛ لتسليمهم العمل بنظام الأجر مقابل عمل ، اعتبارًا من 1/ 8/ 2021م ، وفق الخطة المعتمدة لذلك.

