ضبط قاتل الراقصة في التجمع الأول

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بالعثور على إحدى السيدات "متوفاة" أمام المصعد الخاص بأحد العقارات داخل أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم وبجوارها ( حقيبة يد – حقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات ) .





من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المتوفاة وتبين أنها " راقصة " تحمل جنسية إحدى الدول ، ومقيمة بمنطقة الزمالك ) .

باستكمال التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن المتوفاة كانت بصحبة أحد الأشخاص حال قدومها للعقار محل الواقعة وأمكن تحديده (مقيم بمحافظة السويس) وأنه وراء ارتكاب الواقعة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأنه تعرف على المجنى عليها عن طريق أحد مواقع التواصل الإجتماعى ، وبسبب خلافات مالية بينهما اختمرت فى ذهنه فكرة استدراجها للمنطقة محل الواقعة بأحد العقارات – خالى من السكان –والسابق له محاولة استئجار شقة به بدعوى الإتفاق على إقامة "حفل" ولدى شك المجنى عليها فى ذلك حاولت الإنصراف إلا أنه قام بالتعدى عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة وإستولى منها على مبلغ مالى وهاتفها المحمول وجواز السفر الخاص بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.