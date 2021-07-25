حقيقة وفاة لورديانا البرازيلية.. لغز جثة راقصة بها آثار اعتداء على وجهها

قررت جهات التحقيق التصريح بدفن جثة الراقصة التي عثر عليها في منطقة التجمع وذلك عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بالجثة لبيان اسباب الوفاة.

كشف مصدر أمنى حقيقة ما تم تداوله من معلومات مغلوطة عبر عدد من المواقع الاخبارية عن مقتل الـراقصة البرازيلية لورديانا علي خلاف الحقيقة، مشيرا إلي أن جثة الراقصة القتيلة راقصة أجنبية تنحدر من شرق آسيا عثر علي جثتها وبها آثار اعتداء على وجهها ولا توجد أى إصابات ظاهرية بجسدها.

ويكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لسرعة كشف غموض البلاغ بعد العثور علي جثة الراقصة "فيتنامية الجنسية" أمام شقتها بالقاهرة الجديدة.

بلاغ بالعثور على جثة راقصة في التجمع

تلقي قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا بالعثور علي جثة لسيدة داخل شقتها بدائرة القسم.

علي الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان البلاغ وتم العثور على جثة الراقصة، وجار فحص علاقاتها وسؤال شهود العيان من الجيران وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الحادث لكشف هوية الجناة.

وتبين من التحريات الأولية أن الراقصة بها آثار كدمات فى وجهها ولا يوجد بها أى طعنات، كما تبين أن الراقصة تعمل فى عدد من الفنادق وصالات الحفلات والأفراح.

تم تحرير محضر وجار رفع البصمات من مكان الحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.