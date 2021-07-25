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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطيران: وفد روسي يزور مصر بعد غد لعودة السياحة

صدى البلد

قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن روسيا كان لها بعض الملاحظات لاستئناف السياحة وتم تنفيذها، مضيفا أن وفدا روسيا يزور مصر بعد غد لمتابعة الإجراءات الصحية في مصر.


وأضاف محمد منار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن مصر تطبق الإجراءات الاحترازية الصحية في المطارات بشهادة دولية معتمدة، لافتا إلى أن الوفد الروسي يراقب فقط الإجراءات الصحية التي تطبقها مصر في المطارات.


وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن تم الاتفاق على 7 رحلات سياحية، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات على أعلي مستوى لاستقبال الرحلات الروسية القادمة لمصر.
 

 

فيما أكد اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، أن اللجنة الروسية لم تسجل أي ملاحظات بخصوص التدابير المتخذة في مطاري شرم الشيخ والغردقة من أجل عودة الرحلات السياحية.

 

وأضاف منتصر مناع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن اللجنة الأخيرة زارت المطارات، ولم ترصد أي ملاحظة في المطارات، مستدركا أنها لم تتحدث عن أي معوقات، والموضوع كله عن آليات استئناف الرحلات.


وأشار منتصر مناع، إلى أن هناك لجنة روسية جديدة وصلت أمس لمتابعة الإجراءات التي ننفذها بمطار شرم الشيخ والغردقة، موضحا أن اللجنة تضم أطباء متابعة لمناقشة الأمر مع الأطباء في المطارات المصرية.


وأكد اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، أن هذا الأمر يحفز باقي دول العالم لجلب سائحين لمصر وخاصة في ظل استقرار الوضع فيما يخص جائحة كورونا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تشارك في وضع التدابير الاحترازية بمطاري شرم الشيخ والغردقة قبل عودة الرحلات الروسية لمصر.

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في سياق أخر،من المعروف عن مصر شهرتها السياحية الضخمة التى يراها الكثيرون أنها لم تستغل على أكمل وجه بعد، فـ بجانب الأماكن السياحية المعروفة والمشهورة، هناك العديد من الشواطئ الساحرة من جنوب مصر إلى شمالها.

 

وفي هذا الصدد أعلنت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة النقل، عن قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة للعمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنها.

استراتيجية سياحة اليخوت
وناقشت الوزارات المعنية الإجراءات الخاصة بوضع استراتيجية جذب سياحة اليخوت بمصر لـ تتضمن تلك الإستراتيجية تلك الإجراءات:

-  تحديث الخرائط الخاصة بجميع المارين على مستوى الجمهورية سواء القائمة أو المقترحة.

- تحديد المناطق الواعدة والتي تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت.

- وضع الضوابط والقواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء وتشغيل المارين على مستوى الجمهورية.

 

واتفق المجتمعون في مجلس الوزراء على إطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت"، والتى تمثل فيها جميع الجهات المعنية ليكون قطاع النقل البحري بوزارة النقل هو الجهة المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لإصدار جميع التراخيص وتحصيل الرسوم المقررة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانئ المصرية بالإضافة إلى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الإجراءات.

أخبار التوك الطيار محمد منار وفد روسى وزير الطيران الطيران المدني

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