منها إيطاليا.. التضامن: إقامة معرض ديارنا في 3 دول قبل نهاية العام

قالت وزيرة التضامن نيفين القباج ، إن معرض ديارنا فى الساحل الشمالى هو المعرض رقم 11 من معارض ديارنا.

وأوضحت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة “أون أى” سبب إقامة المعرض فى هذا التوقيت بالساحل الشمالى، لأن التوقيت الحالى يكون فيه أكبر نسبة من المصيفين على مدار العام وهذا يمثل فرصة عظيمة لتسويق المنتجات الحرفية واليدوية.

ولفتت إلى أن إقامة المعرض توقيتاً وموقعاً تخضع لدراسات كافية تسويقية تحدد ما يحتاجه المستهلك وما يناسبه في توقيت العرض لتحقيق أكبر مبيعات ممكنة من تلك المنتجات وتحقيق ربح كبير للمنتجين والعارضين.

وقالت وزيرة التضامن: معرض ديارنا يضم 250 عارضا، معقبة:" كل عارض معه أسر كثيرة منتجة".

وأوضحت القباج، أنه يتم إتاحة الفرص أمام المنتجين، حيث يخضع المتقدم لعدة حلقات من الإجراءات بداية من الاستمارة الموجودة على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة حيث بوسع من يرغب المشاركة في تسجيل اسمه وبياناته وفي حال لو كان المتقدم مدرجاً ضمن قواعد البيانات الخاصة بالأسر المنتجة والمنتجة تقوم الوزارة بمراسلته ودعوته لتحقيق عدالة التوزيع والتسويق بين المنتجين المختلفين والمحافظات المختلفة.



وأكدت أنه في نفس الوقت الذي تتم فيه دعوة المدرجين في قواعد البيانات يتم فتح الأبواب للراغبين في المشاركة لتوسيع قاعدة المشاركة عبر تعبئة الاستمارة على موقع الوزارة حيث يتم ملء الاستمارة ويتم اختبار المتقدم في المنتج الذي يرغب في المشاركة حتى يتطابق في المواصفات مع المنتجات التي تباع في المعرض تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي لعرض منتجاتهم، بشرط أن تكون صنعت فى مصر.

وقالت وزيرة التضامن، قبل نهاية العام إنه سيتم افتتاح 3 معارض فى دول خارجية وهي السعودية ،والإمارات وإيطاليا.

وأكدت الوزيرة، أن وزير الطيران المدنى، وافق على منح الوزارة اماكن لعرض المنتجات المصرية داخل المطارات.