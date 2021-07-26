عن حفل جدة.. تامر عاشور: جمهور يفرح

عبّر الفنان تامر عاشور، عن سعادته بإحياءه حفل “جدة”، وكتب عبر حسابه الرسمي على “الانستجرام”: يوم رائع في جده .. جمهور يفرح وتنظيم فوق الخيال".

وكان الفنان تامر عاشور، قد أعلن عن إنتهائه من تنفيذ أغنية جديدة، وشوق جمهوره لـ ميعاد طرحها.



وكان الفنان تامر عاشور، حل ضيف برنامج "أجمد7 الساعة 7"، مع المذيعة جيهان عبد الله، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم Tv"، ليتحدث عن اعمال الغنائية الجديدة التي يحضر لها خلال الفترة المقبلة.

وكشف "عاشور"، عن اتجاهه الفترة الأخيرة لتقديم عدة أغان منفردة بدلاً من ألبوم كامل، وهل يستمر في ذلك أم سيعود للألبوم الكامل، كما يرد "عاشور" علي سوء التفاهم الذي حدث معه خلال شهر رمضان الكريم عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بخصوص ظهوره مع فتاة مصابة بالسرطان واعتقد البعض انه يسخر منها، ويوضح الحقيقة كاملة.