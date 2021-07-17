عمري ماأحب غير الأهلي.. تامر عاشور يحتفل بفوز القلعة الحمراء بالنهائي الإفريقي

احتفل الفنان تامر عاشور بتسجيل النادي الأهلي لـ ثلاث أهداف، في مباراة نهائي إفريقيا ضد كايزر تشيفز، خلال الشوط الثاني من المباراة، وحصد اللقب الإفريقي.

ودشن تامر عاشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، كاتبًا: “عمري ما أحب غير الأهلي”.

أحرز الأهلي الهدف الثالث فى شباك كايرز تشيفز ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب محمد الخامس فى نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وجاء هدف الأهلي الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .

وأضاف الأهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء .