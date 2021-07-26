عمرو أديب يكشف حقيقة ملامح التغيير الوزاري المترقب.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك أخبارا متداولة بأن هناك تعديل وزاري قريب ولكن هل هذا سيحدث لا أعلم ولكن المصريين خلال الفترة الماضية يتداولون إخبار ولا يعلمون عن صحتها شيئا.



وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المصريين يحبون الشماتة وليس لديهم فكر سياسي واعي حتى يستطيعون اختيار وزير يقوم بعمل افضل من الوزير الذي سبقه ويحقق إنجازات في حقيبته الوزارية.

وأوضح أديب: “لو اتعرض عليا اشتغل وزير لن افعل وهذا لأن مهمة الوزير في مصر تكون صعبة جدا ومزعجة ويكون بها الكثير من الخلافات ، مؤكدا أن مصر تحتاج فعلا إلى تغيير وزاري”.

وتابع: “هناك قطاعات هامة في مصر تحتاج إلي دفعة وهذا لا يعني أن وزرائهم لم يؤدوا أداء جيد ، مؤكدا أن البلد تحتاج إلى عمل كثير”.

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قال النائب مصطفى بكري، إن كل المؤشرات الأخيرة تدل على أن رئيس مجلس الوزراء باقي في منصبه، والأخبار المتداولة حول وجود تعديل وزاري ليس لها أساس من الصحة.



وأكد أن المعلومات الحقيقة تتواجد فقط في ذهن صانع القرار وهو رئيس الجمهورية.



وأضاف "مصطفى بكري" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "الحدث اليوم"، حتى الآن لم يثبت أن يوم الثلاثاء القادم سيشهد تعديل وزاري، متابعا: الكل يعلم أن الرئيس السيسي يفضل تغيير الدماء بشكل مستمر.

وأكمل: أتوقع أن يكون هناك تعديل وليس تغيير، موضحا: في حالة عدم وجود تعديل وزاري يوم الثلاثاء سيكون هناك أمر هام آخر.



وأوضح أن الأقاويل المنتشرة ليست صحيحة وسليمة، وكل ماهو منتشر اجتهادات ولا أحد يمتلك المعلومة الحقيقية.