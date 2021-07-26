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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلطجية من المراهقين يسحلون ضابط اطفاء بطريقة صادمة

مراهقين بلطجية يسحلون
مراهقين بلطجية يسحلون ضابط اطفاء

كشفت لقطات صادمة لمجموعة من البلطجية من المراهقين وهم يسسحلون ضابط اطفاء كان يسير برفقة كلبه بمدينة نيويورك .

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، كان ضابط الاطفاء البالغ من العمر 44 عام كان يسير مع كلبه في حديقة جونيبر فالي، حوالي الساعة 9:55 مساءً. في يوم الجمعة حين تعرض للاعتداء من البلطجية المراهقين.

واوضحت الصحيفة ان رجل الاطفاء تفاجأة بحوالي 100 مراهق يحتشدون حوله بهدف ضربه وسحله.

يظهر مقطع الفيديو ، الذي يبدو أنه صور في المعركة ، رجل الاطفاء  وهو يرفع قبضته بينما ينبح كلبه على المراهقين البلطجية قبل أن يمسك شخص ما بسلسلة كلبه.  

وقال رجل الاطفاء ، ان المراهقين هجمو عليه بشكل عنيف وكثيف ، حيث لم يدري بنفسه إلا وهو مرفعو في الهواء من شدة الاعتداء عليه، وذلك قبل ان يقدم أحد هؤلاء المراهقين ببطحه بزجاجه خلف رأسه، في مشهد غير متوقع وعنيف.

وقالت الشرطة لصحيفة نيويورك بوست إن الرجل أصيب في رأسه بزجاجة  ولم يتم القبض على أحد بعد.

 

بلطجية لقطات صادمة البلطجية المراهقين ضابط اطفاء نيويورك

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