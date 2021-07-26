هاني محروس يرد علي الفنان دياب ..فيديو

قال هاني محروس المنتج ومهندس الصوت ، سمعت ما قالة الفنان دياب معك في البرنامج امس عن منع نصر محروس له من الغناء قائلا " عيب نحلف كذب " ، مؤكدا أن جميع العقود الخاصة بالمحترفين يجب أن تنتهي بطريقة سليمة .



واضاف محروس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، نصر محروس قام بعمل 27 أغنية للفنان دياب ومنهم 9 أغاني مصورين ، هذا خلال 14 سنة ومن ضمن الـ14 عام هؤلاء 4 سنين لم يعمل احد بهم بسبب الثورة .

واوضح محروس ، قمنا بصنع قاعدة جماهيرية كبيرة للفنان دياب وهذا كان يحتاج ألي وقت لم يحدث في يوم وليلة ، عندما فكر نصر محروس أن يعمل في إنتاج السينما ارسل دياب لتعلم التمثيل أيضا مؤكدا أن نصر محروس كان يعتبر دياب مثل أخوته .



وتابع : الفنان دياب رفض دفع نسبة الشركة في العديد من الأعمال التي قام بها والحل أن يكمل دياب نصف المدة المتفق عليها في العقد حتي يتم حل الخلاف .

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بهاء سلطان وشيرين عبد الوهاب ودياب يختلفون مع نصر محروس

مروان خورى يتحدى روتانا

أثارت أزمة المطرب دياب مع المنتج نصر محروس حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى وفتحت الملف الشائك مجددا حول الخلافات بين المطربين وشركات الإنتاج.

وفى التقرير التالى نرصد أبرز أزمات المطربين مع المنتجين.

دياب ونصر محروس



دخل الفنان دياب فى خلاف حاد مع المنتج نصر محروس وذلك بسبب منعه من الغناء بسبب شروط التعاقد معه وعلى الرغم من انتهاء العقد بينهما فى 2018 الا ان نصر محروس رفع دعوى قضائية عليه بسبب خلله بشروط التعاقد.

وهو الأمر الذى أثر سلبيا على دياب والذى ابتعد عن الغناء لفترة طويلة وهو الامر الذى علله المطرب بسبب نصر محروس الذى يمنعه من الغناء لعدم تنفيذ شروط التعاقد.

وبرغم من أن دياب ونصر محروس بينهما علاقة صداقة امتدت الى 14 عاما وكانا يقدمان أعمالا مختلفة وناجحة الا أن شروط التعاقد لا تناسب دياب والتى تقضى بحصول نصر محروس على 50 % على كل عمل فنى.

وكان كشف كشف الفنان دياب، سبب الخلاف بينه وبين المؤلف والملحن نصر محروس، وسبب ابتعاده عن الغناء خلال الفترة الماضية.

وقال دياب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" سبب ابتعادي عن الغناء هو نصر محروس، موضحا:" عقدي انتهي مع نصر محروس وقولت له نشتغل بشروط آدمية لأني كنت ماضي معاه عقد غير أدمي يعتبر عقود عبودية".

وأوضح:" تقريبا مفيش حد اشتغل مع نصر محروس إلا وعمل مشاكل، مضيفا:" هو اللي معطلني عن الغنا ومتعته في عطلتي".

بهاء سلطان ونصر محروس



بدأت الازمة في عام 2014 بسبب عدم طرح ألبوم "سيجارة" بسبب خلاف بهاء سلطان ونصر محروس وامتدت الازمة الي المحكمة وذلك في عام 2015 .



وقام المنتج نصر محروس برفع دعوي قضائية ضد يهاء سلطان يطالب فيها بدفع الشرط الجزائي وقيمته 1.5 مليون دولار امريكي بينما قام بهاء سلطان برفع دعوي قضائية ضد المنتج نصر محروس لتستمر الازمة بين الطرفين دون حكم قضائي حتي الان.



وصرح بهاء سلطان في احد البرامج التلفزيونية عام 2017 " انه قام بتسجيل البوم "سيجارة" وهو يحتوي علي 13 اغنية مختلفة و لكن ازداد العند لدي نصر محروس حول تجديد عقدي وحضرت معه عدة جلسات لحل المشكلة ولكن لا توجد نتيجة حتي الان".



شيرين عبد الوهاب



كما شهد عام 2007 خلافات حادة بين المطربة شيرين عبدالوهاب وشركة "فري ميوزيك" للإنتاج الفني، حيث وصلت المشكلات بينهما إلى ساحات المحاكم واستمرت لفترة طويلة ونتج عنها صدور قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنع شرين من الغناء، وانتهت المشكلات بينهما بعدما دفع شيرين قيمة الشرط الجزائي في تعاقدها مع نصر محروس، مضافاً إليها تعويض عن حقه في الحفلات الغنائية التي كانت تشارك فيها.

مروان خورى



بينما شهد عام 2014 خلافات حادة بين مروان خوري وشركة روتانا للإنتاج الفني، بعد أن تناول خوري شرح ما أسماه الخلاف مع الشركة عبر تغريدات بموقع تويتر، حيث أوضح خوري أنه لم يتقاض حقوقه المادية والمعنوية من شركة روتانا نظير أغنية "تعبت منك" للمطربة إليسا، وقال: "الموضوع بيني وبين روتانا في شي اسمو حق معنوي ومادي للمؤلف والملحن، وأنا ما ممكن اقبل بشروط روتانا، هيدا هو السبب لا أكثر ولا أقل".