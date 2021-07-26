عدنا.. بسمة وهبة تشارك كواليس برنامج 90 دقيقة ..فيديو

بسمة وهبة تشارك كواليس برنامج 90 دقيقة

شاركت الإعلانية،بسمة وهبة،متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،فيديو جديدا من أستديو برنامج 90 دقيقة.

وقالت وهبة من خلال الفيديو:"رجعت لبيتي،رجعت للشغل،عدنا إلي 90 دقيقة،أول حلقات الأسبوع،حلقات مهمة، تابعونا".

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة، ظهرت حاملة "الشربات" على الهواء مباشرة بسبب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يشدد العقوبات على التحرش الجنسي.

وقالت بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "أخيرا فيه قانون يحمينا من كل ذئب شارد وكل مريض نفسي وكل متحرش بالمرأة، وأخيرا أصبح هناك قانون للمرأة المصرية يحفظ كرامتها في الشوارع وأماكن العمل والجامعة والمواصلات".

وأضافت بسمة وهبة :"أخيرا أصبح هناك قانون يصون ويحمي المرأة المصرية من التحرش الجسدي واللفظي حتى التحرش على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت بسمة وهبة: "المرأة تضررت كثيرا من التحرش الجنسي، وكل نظرة سيئة لفتاة أو امرأة تعتبر أذى نفسي كبيرا للمرأة وكل لمسة تسبب إهانة وعقد نفسية للمرأة".