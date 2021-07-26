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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة جديدة بين المصري وسعيدو سيمبوري.. وقرار عاجل بإيقاف اللاعب

فريق المصري
فريق المصري

تشهد الفترة الحالية أزمة عنيفة بين البوركينى سعيدو سيمبورى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصري مع الإدارة بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وتمسك سعيدو سيمبورى بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة رافضًا خوض تدريبات الفريق حتى يتم سداد المستحقات المالية الخاصة به.

وبالفعل انقطع اللاعب عن التدريبات ورفض العودة إلى الفريق قبل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة ، وهو الأمر الذى تسبب فى حالة كبيرة من الغضب لدى مسئولى النادى المصري تجاه موقف اللاعب.

وقرر مجلس نادى المصري إيقاف اللاعب سيمبورى حتى نهاية الموسم الكروى الجارى واتخاذ الإجراءات القانونية ضده بتقديم شكوى لاتحاد الكرة بسبب انقطاعه عن التدريبات .

ولم تكن هذه الأزمة الأولى لسعيدو سيمبورى مع المصري فقد سبق وأن افتعل اللاعب أزمة من قبل وانقطع عن التدريبات قبل أن يتدخل على ماهر المدير الفنى ويحتوى الموقف .

وعلى جانب آخر ، يعقد مسئولو نادى المصري البورسعيدى برئاسة المهندس سمير حلبية جلسة حاسمة مع على ماهر المدير الفنى لحسم مصير تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة .

وينتهى تعاقد على ماهر بنهاية الموسم الكروى الجاري بعد أن كان وقع عقدا يمتد إلى عام ونصف خلال توليه مسئولية الفريق البورسعيدى .

ويأمل مسئولو المصري فى بقاء على ماهر فى قيادة المسئولية الفنية للفريق خاصة فى ظل العروض المميزة التى يقدمها المصري معه وتواجده فى المراكز الأولى بمسابقة الدوري الممتاز .

 

سعيدو سيمبوري المصري المصري البورسعيدي على ماهر الدوري المصري

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