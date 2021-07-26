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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رؤساء تحرير الصحف يوجهون نصائح لدفعة صحافة وإعلام عين شمس 2021

جانب من الطلاب
جانب من الطلاب

استضاف قسم علوم الاتصال والإعلام، بكلية الآداب جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة هبة شاهين نخبة متميزة من رؤساء تحرير الصحف المصرية للتحكيم مشاريع تخرج طلاب الفرقة الرابعة دفعة ٢٠٢١

وذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس.

 

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ضمت لجنة تحكيم المشروعات شعبة الصحافة عددًا من أبرز القامات الصحفية، الكاتب عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، الكاتب خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، الكاتب أكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، الدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور.


قدم الدكتور مصطفى مرتضى التهنئة للطلاب، مشيرًا إلى أن قسم علوم الإتصال والإعلام أنشئ عام 1996 وقدم إضافة قوية للكلية على مدى السنوات الماضي ، مؤكدا الحرص على الحفاظ على مستوى طلاب وخريجي القسم، ومستبشرا خيرا بهذا الجيل الواعد الصحافة هي أساس الإعلام وهي نبض المجتمع.


وأكدت د. هبة شاهين رئيس قسم علوم الاتصال والإعلام أن الصحافة هي الوسيلة الأبقي والأقوي، سواء كانت ورقية أو رقمية وهي التي يخرج من رحمها كل ما نراه في مختلف وسائل الإعلام اليوم، مضيفة اننا اليوم نشهد نماذج صحفية مضيئة كافحت وناضلت حتي تصل لصدارة المؤسسات الصحفية المصرية.


وأعرب الكاتب عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق عن سعادته برؤية هذا الجيل من طلاب شعبة الصحافة بقسم الإعلام بجامعة عين شمس، مشيرا إلى أن الصحافة تشمل كافة الشعب مثل الاذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة، مخاطبا الشباب أنها مهنة تحتاج لبذل جهد وعرق وتضحية من أجل الوصول إلى أحلامكم.


وأكد الكاتب خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن الصحافة الورقية هي قلب صناعة الإعلام في العالم، موضحا أن وسائل الإعلام تكمل بعضها البعض وأن الصحفي لابد أن يعمل في جميع الوسائل والوسائط الإعلامية.


وأوضح الكاتب اكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع انه هناك العديد من المتغيرات التي طرأت علي الصحافة ولكن يجب أن ننظر الي مميزات التكنولوجيا التي اتيحت للصحافة وساهمت فى تطورها، مضيفا أن التنافس بين الصحافة الورقية والرقمية يعد منافسة بين المؤسسات والأفراد، مما يستلزم مزيدا من الجهد والعرق لكي يصقل الصحفى مهاراته و يستخدام العديد من ادوات العصر لتحقيق طموحاته.


كما أكد الدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور أن اختيار الطلاب للصحافة هو الاختيار الأصح، فالعمل الإعلامي الان اصبح بلا فروق، لأن الصحافة هى التأسيس الحقيقي لتقديم محتوى لائق واوضح ان العالم يعاني من أزمة صحافة ورقية وليست أزمة صحافة،
فإذا اختفت الصحافة الورقية فلن تختفي الصحافة بشكل عام.


وأعلنت لجنة التحكيم فوز مشروع مجلة الليلة الكبيرة بالمركز الأول وجاءت مجلة فاترينة في المركز الثاني
وجاءت الجوائز كالآتي:
فى مجلة الليلة الكبيرة:
فن التحقيق:
جائزة أفضل تحقيق صحفي مناصفة بين:
- تحقيق سد النهضة للطالبتان عزيزة تادرس – آية محمود
- تحقيق الدراما للطلاب رانا أحمد – رضوى عطية – إيمان شريف – سلمى السيد – أحمد عاطف
- تحقيق النداهة للطلاب منى صلاح – شريف عبدالرحمن – ندى العجمي – نوران أشرف – زينب عماد.
فن الحوار:
جائزة أفضل حوار صحفي:
حوار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للطالبتان زينب عماد – نوران أشرف
الشكل الثالث:
جائزة أفضل شكل ثالث 
فيتشر الأفلام التي غيرت القوانين للطالبتان هدير إسماعيل – سارة أشرف
جوائز مجلة "فاترينا"
فن التحقيق:
جائزة أفضل تحقيق صحفي 
تحقيق العاصمة الإدارية وتأثيرها على الاقتصاد المصري 
"حكاية بكرة.. الطريق إلى العاصمة الجديدة" للطلاب أمنية حسين – استيفن بطرس – أمنية أبو الخير – رنا وليد – إسراء نصر – آية محمد
فن الحوار:
جائزة أفضل حوار صحفي 
حوار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للطالبان أحمد هاني – خلود بدوي
الشكل الثالث:
جائزة أفضل شكل ثالث 
تقرير عن الصناعات المصرية التي ازدهرت في جائحة كورونا "رب ضرة نافعة.. الرابحون الجدد من انتشار كورونا" للطالبتان ياسمينا سمير – منار طارق.

جامعة عين شمس بكلية الآداب جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس كلية الآداب جامعة عين شمس محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

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