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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يارا تطرح فيديو كليب "مليت" .. شاهد

يارا
يارا

طرحت المطربة يارا أجدد أغنياتها “مليت” عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب ،الأغنية من كلمات محمد سعيد ،الحان ادهم،توزيع مهند خضر.

 

يذكر أن نشرت المطربة اللبنانية يارا صورة برفقة لاعب منتخب مصر وليفربول محمد صلاح بدبى من خلال حسابها بموقع تويتر.

  وأكدت يارا أن الصدفة جمعتها مع محمد صلاح قائلة: "لما تجيب سيرة حدا إمبارح وبالصدفة بتلاقيه اليوم ماشي جنبك".

وأضافت يارا «معقول أكون أنا السّبب في صفقة القرن ‏يلا بقى يا فخر العرب".

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"أنا وعم بسمع ساري"..يارا تشارك متابعيها فيديو من منزلها

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من ألبوم "غير الناس".. يارا تطرح أغنية "ساري" عبر قناتها على يوتيوب

وكانت المطربة يارا طرحت  أغنيتها الجديدة "بلعب على المكشوف" في مفاجأة سارة لجمهورها ، ووسط ترقب وشوق لسماع أغانيها الجديدة. 

 

والأغنية من كلمات خالد المريخي ، وألحان الموسيقار طلال ، توزيع زيد نديم ، وإشراف عام خالد أبو منذر ، حيث تولى المخرج وليد ناصيف مهمة إخراج الأغنية بطريقة الفيديو كليب ، وتم تصوير العمل في دبي لمدة يومين في أجواء فنية مبهرة ، استخدمت فيها أفضل التقنيات الحديثة لإظهار الكليب بأفضل شكل

محمد صلاح يارا المطربة اللبنانية يارا ساري أغنية ساري

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