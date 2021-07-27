سكان حى طرة الأسمنت يستغيثون من خطر مصنع كرتون داخل الكتلة السكنية

أرسل المواطن أحمد كمال حسن حسين، المقيم فى شارع فؤاد عبد الله طرة الأسمنت بجوار نادي أسمنت طرة الرياضي محافظة القاهرة، رسالة إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من وجود مصنع تدوير القمامة بطرة الأسمنت يتسبب فى أضرار بالبيئة، حيث إن المصنع ينتج عنه تلوث بيئى وسمعى وبصرى كبير يضر بصحة المواطنين والبيئة ككل.

ويقول أحمد فى رسالته: "نحن سكان حى طرة نشتكى من وجود المصنع الكرتون بطرة الأسمنت، حيث إن المصنع ينتج عنه تلوث بيئى وسمعى وبصرى كبير يضر بصحة المواطنين والبيئة ككل، نطالب محافظ القاهرة بغلق المصنع وتحويله لمنطقة غير مأهولة بالإسكان".

وأشار القارئ إلى أن السكان قاموا بعمل شكاوى كثيرة بحى طرة ووزارة البيئة لغلق المصنع.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 01202804088

اقرأ أيضا:

خوفا من كورونا.. سكان منطقة السادات فى إمبابة يستغيثون من انتشار القمامة

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.