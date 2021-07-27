النادي الأهلي يهنئ اللاعب حمدي فتحي بمناسبة الزفاف

هنأت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، لاعب فريق كرة القدم، حمدي فتحي، بمناسبة عقد زفافه اليوم، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشاركت الصفحة صورة للعروسين، وقدمت التهنئة من خلالها، وتفاعل عدد كبير من جمهور ومشجعي النادي الأهلي، متمنين له حياة سعيدة، ومقدمين له أرق التهاني.

جدير بالذكر أن، احتفل حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء يوم الاثنين، بزفافه على زوجته روان كامل، في أحد الفنادق بالتجمع الخامس، بحضور نجوم الفريق الأحمر، والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وكذلك حسام البدري مدرب منتخب مصر وجهازه المعاون.

وظهر لاعب الأهلي حمدي فتحي وهو يرتدي بدلة بيضاء، ويحمل باقة من الورود، وخلفه زوجته روان كامل، خلال تواجدهما في الفندق قبل انطلاق حفل الزفاف.

وكان حمدي فتحي أعلن عن خطبته على روان كامل في فبراير من العام الماضي 2020، في حفل بسيط لم يحضره سوى أقارب اللاعب وبعض زملائه.

وكان حمدي فتحي غاب عن مواجهة الأهلي الماضية ضد الإنتاج الحربي، مساء أمس الأحد، بسبب انشغاله بالتحضيرات لحفل الزفاف بالتنسيق مع إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني.